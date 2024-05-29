«Боруссия» хочет выкупить трансферы Санчо и Матсена

В летнее трансферное окно дортмундскаянамерена выкупить трансферы крайнего защитника «Челси»и вингера «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Бен Джейкобс.

Минувший сезон они провели в составе «шмелей» на правах аренды. Причем, приоритетом для немецкого клуба станет переход нидерландского защитника Матсена, который не намерен возвращаться в Лондон. Что касается Санчо, то «Боруссия» менее заинтересована в его трансфере.

За Матсена «синие» намерены получить 30-40 млн евро, но дортмундцы постараются сбить предложение. В минувшем сезоне защитник, пришедший в команду в январе 2024 года, сыграл за «Боруссию» 22 матча, забил 2 мяча, сделал 3 ассиста.

Санчо провел 23 матча за команду, забил 3 гола, отдал 3 результативные передачи.