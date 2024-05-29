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    «Боруссия» хочет выкупить трансферы Санчо и Матсена

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    В летнее трансферное окно дортмундская «Боруссия» намерена выкупить трансферы крайнего защитника «Челси» Иана Матсена и вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо, сообщает журналист Бен Джейкобс.

    Иан Матсен
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    Иан Матсен

    Минувший сезон они провели в составе «шмелей» на правах аренды. Причем, приоритетом для немецкого клуба станет переход нидерландского защитника Матсена, который не намерен возвращаться в Лондон. Что касается Санчо, то «Боруссия» менее заинтересована в его трансфере.

    За Матсена «синие» намерены получить 30-40 млн евро, но дортмундцы постараются сбить предложение. В минувшем сезоне защитник, пришедший в команду в январе 2024 года, сыграл за «Боруссию» 22 матча, забил 2 мяча, сделал 3 ассиста.

    Санчо провел 23 матча за команду, забил 3 гола, отдал 3 результативные передачи.

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