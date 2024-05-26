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    Жиру отреагировал на уход из «Милана»

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    37-летний французский форвард Оливье Жиру отреагировал на уход из «Милана».

    Оливье Жиру
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    Оливье Жиру

    «Когда я был молод, то мечтал об этом "Милане", теперь у меня есть период, которым я горжусь. Я никогда не забуду эти три года в Милане», — приводит слова Жиру журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twiter).

    Ранее сообщалось, что Оливье Жиру покинет «Милан» по окончании сезона в качестве свободного агента и перейдёт в «Лос-Анджелес», выступающий в МЛС. Подчёркивается, что французский нападающий подписал контракт, рассчитанный до 2025 года с опцией пролонгации ещё на год.

    Напомним, в нынешнем сезоне французский нападающий принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и девятью результативными передачами.

    Жиру также объявил об уходе из национальной команды Франции после Евро-2024.

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