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    Галактионов: Могли подняться выше

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после окончания матча 30-го тура с «Балтикой» (3:1) подвел итоги сезона-2023/2024.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «В этом сезоне у нас были яркие игры. Были матчи, где нам было очень обидно терять очки, где нам необходимо было выигрывать. Конечно, мы могли быть намного выше. От этого больше всего обидно. Понятно, что это некий шаг вперёд, но мы хотели оказаться выше, оказаться в призёрах.

    У нас хорошая, молодая, перспективная команда, у нас выходит десять русских молодых ребят, которые совершенствуются, играют и составляют костяк национальной команды. Абсолютно уверен, что ребята и дальше будут развиваться, прибавлять.

    В следующем году мы будем двигаться вперёд. Новый сезон хотим начать ещё более успешно, чтобы нам все эти вершины покорились», — цитирует Галактионова пресс-служба клуба.

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