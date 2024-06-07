Англия неожиданно проиграла Исландии, а Шотландия сыграла вничью с Финляндией

Обзор товарищеских матчей национальных команд.

В одной из встреч Англия сенсационно проиграла Исландии со счетом 0:1.

Единственный гол гости забили на 12-й минуте. Отличился Йоун Торстейнссон.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Англия — Исландия 0:1 Гол: 0:1 Jon Dagur Þorsteinsson (12') Англия: Арон Ремсдейл, Кайл Уолкер (Трент Александер-Арнольд, 65'), Джон Стоунс (Эзри Конса, 46'), Марк Гехи, Киран Триппьер (Джо Гомес, 65'), Кобби Майну, Деклан Райс, Коул Палмер (Эберечи Эзе, 77'), Филип Фоден, Энтони Гордон (Букайо Сака, 65'), Гарри Кейн (Айван Тони, 65') Исландия: Хаукон Рафн Валдимарссон, Колбейнн Финнссон, Даниэль Лео Гретарссон, Сверрир Ингасон, Хакон-Арнар Харальдссон (Ísak Bergmann Johannesson, 84'), Микаэль Андерсон (Stefan Teitur Þorðarson, 64'), Арнор Траустасон, Бьярки Стейнн Бьярксон, Андри Гудьонсен, Йоханн Гудмундссон (Arnor Sigurðsson, 84'), Jon Dagur Þorsteinsson (Вальгейр Люнддаль Фридрикссон, 90') Предупреждения: Сверрир Ингасон (45 + 1'), Хакон-Арнар Харальдссон (79'), Колбейнн Финнссон (81')

В следующем матче Исландия сыграет против Нидерландов 10-го июня, а Англия встретится с Сербией 16-го числа в рамках группового этапа Евро-2024.

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В параллельном матче Шотландия сыграла вничью с Финляндией (2:2).

Первый 2 гола забила шотландская сборная. Сначала защитник Финляндии Артту Хосконен на 54-й минуте организовал автогол, а затем на 58-й минуте нападающий Шотландии Лоуренс Шанклэнд удвоил преимущество — 2:0.

Финляндия смогла сравнять счет благодаря голам Беньямина Кялльмана на 72-й минуте и Оливера Антмана на 85-й минуте с пенальти.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Шотландия — Финляндия 2:2 Голы: 1:0 Артту Хосконен (автогол) (54'), 2:0 Лоуренс Шанклэнд (58'), 2:1 Беньямин Кялльман (72'), 2:2 Оливер Антман (пенальти) (85') Шотландия: Ангус Ганн (Крэйг Гордон, 69'), Энтони Ралстон, Джек Хендри, Грант Хэнли (Скотт Маккена, 79'), Киран Тирни, Эндрю Робертсон (Грег Тайлер, 63'), Райан Кристи (Льюис Морган, 79'), Билли Гилмор (Райан Джек, 69'), Каллум Макгрегор, Джон МакГинн, Лоуренс Шанклэнд (Томми Конвей, 63') Финляндия: Йессе Йоронен (Вильями Синисало, 46'), Матти Пельтола, Артту Хосконен, Ниило Мяэнпяя (Leo Walta, 80'), Робин Лод, Туомас Оллила (Tomas Galvez, 68'), Ильмари Нисканен, Каспер Терхо (Juho Talvitie, 68'), Теэму Пукки (Оливер Антман, 57'), Йоэль Похьянпало (Беньямин Кялльман, 69'), Leo Väisänen

В следующем поединке Шотландия встретится с Германией 14-го июня на Евро-2024, а Финляндия сыграет против Греции 7-го сентября.