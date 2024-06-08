8 июня в товарищеском матче сыграют сборные Испании и Северной Ирландии. Начало встречи — в 22:30 мск. Испания — Северная Ирландия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Испания

Положение сборной: Команда планомерно готовиться к Евро-2024. Предстоящая встреча против Северной Ирландии станет последней для Испании перед стартом чемпионата Европы.

В отборе на турнир «красная фурия» набрала 21 очко из 24-х возможных и уверенно, с 1-го места вышла в основной этап Евро.

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Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече Испания разгромила Андорру со счетом 5:0, а до этого сыграла вничью с Бразилией (3:3).

В последних 5-и встречах «красная фурия» проиграла только Колумбии со счетом 0:1, трижды победила и однажды сыграла вничью. За этот период Испания забила 14 голов при 6-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Испания точно будет считаться одним из фаворитов Евро-2024, команда сыграет в одной группе с Хорватией, Италией и Албанией.

В последней товарищеской встрече хет-трик оформил полузащитник Испании Микель Оярсабаль, забив свои голы на 53-й минуте, 66-й и 73-й минуте.

Северная Ирландия

Положение сборной: Команда не очень хорошо провела отбор на Евро-2024, заняв лишь 4-е место в своей группе. Северная Ирландия не прошла в основной этап турнира.

В этом году сборная еще сыграет в Лиге наций, помимо этого Северная Ирландия сыграет несколько товарищеских встреч.

Последние матчи: В прошедшем товарищеском поединке сборная обыграла Шотландию со счетом 1:0, забив единственный гол на 32-й минуте. До этого Северная Ирландия сыграла вничью с Румынией (1:1).

В последних 5-и встречах у сборной по 2 победы и поражения, а также 1 ничья. За этот период Северная Ирландия забила 4 гола и 6 раз пропустила.

Состояние команды: Северная Ирландия проведет следующую официальную встречу только в сентябре этого года, но эта сборная точно может доставить Испании проблемы.

В последних 3-х встречах на чужом поле сборная по одному разу выиграла, проиграла и сыграла вничью.

Статистика для ставок

Северная Ирландия не проиграла в последних 3-х матчах

За последние 2 матча Испания забила 8 голов (3 и 5)

В последних 3-х очных встречах Испания обыграла Северную Ирландию только 1 раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Испания — фавориты у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 9.50, а победа Северной Ирландии — в 21.00.

ТБ 2,5 оценивается в 1.37, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 3.10.

Прогноз: Можно предположить, что во 2-м тайме команды забьют минимум пару голов.

Ставка: Тотал 2 больше во 2-м тайме за 1.90.

Прогноз: Испания уверенно обыграет своего соперника.

Ставка: Победа Испании с форой (-2.5) за 1.90.