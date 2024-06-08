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    Испания не оставит шансов своему сопернику

    Испания — Северная Ирландия. Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 8 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Испания — Северная Ирландия
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    Микель Оярсабаль — полузащитник сборной Испании
    8 июня в товарищеском матче сыграют сборные Испании и Северной Ирландии. Начало встречи — в 22:30 мск. Испания — Северная Ирландия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 08 Июня 2024 года

    Испания

  • Мадрид
    •  Испания 22:30 Северная Ирландия

    Северная Ирландия

  • Товарищеские матчи (сборные)
    •

    Испания

    Положение сборной: Команда планомерно готовиться к Евро-2024. Предстоящая встреча против Северной Ирландии станет последней для Испании перед стартом чемпионата Европы.

    В отборе на турнир «красная фурия» набрала 21 очко из 24-х возможных и уверенно, с 1-го места вышла в основной этап Евро.

    Испания — Северная Ирландия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече Испания разгромила Андорру со счетом 5:0, а до этого сыграла вничью с Бразилией (3:3).

    В последних 5-и встречах «красная фурия» проиграла только Колумбии со счетом 0:1, трижды победила и однажды сыграла вничью. За этот период Испания забила 14 голов при 6-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Испания точно будет считаться одним из фаворитов Евро-2024, команда сыграет в одной группе с Хорватией, Италией и Албанией.

    В последней товарищеской встрече хет-трик оформил полузащитник Испании Микель Оярсабаль, забив свои голы на 53-й минуте, 66-й и 73-й минуте.

    Северная Ирландия

    Положение сборной: Команда не очень хорошо провела отбор на Евро-2024, заняв лишь 4-е место в своей группе. Северная Ирландия не прошла в основной этап турнира.

    В этом году сборная еще сыграет в Лиге наций, помимо этого Северная Ирландия сыграет несколько товарищеских встреч.

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    • Последние матчи: В прошедшем товарищеском поединке сборная обыграла Шотландию со счетом 1:0, забив единственный гол на 32-й минуте. До этого Северная Ирландия сыграла вничью с Румынией (1:1).

    В последних 5-и встречах у сборной по 2 победы и поражения, а также 1 ничья. За этот период Северная Ирландия забила 4 гола и 6 раз пропустила.

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    Состояние команды: Северная Ирландия проведет следующую официальную встречу только в сентябре этого года, но эта сборная точно может доставить Испании проблемы.

    В последних 3-х встречах на чужом поле сборная по одному разу выиграла, проиграла и сыграла вничью.

    Статистика для ставок

    • Северная Ирландия не проиграла в последних 3-х матчах

    • За последние 2 матча Испания забила 8 голов (3 и 5)

    • В последних 3-х очных встречах Испания обыграла Северную Ирландию только 1 раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Испания — фавориты у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 9.50, а победа Северной Ирландии — в 21.00.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.37, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 3.10.

    Прогноз: Можно предположить, что во 2-м тайме команды забьют минимум пару голов.

    Ставка: Тотал 2 больше во 2-м тайме за 1.90.

    Прогноз: Испания уверенно обыграет своего соперника.

    Ставка: Победа Испании с форой (-2.5) за 1.90.

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    Испания — Северная Ирландия. 8 июня в товарищеском матче сыграют сборные Испании и Северной Ирландии. Начало встречи — в 22:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Испания — Северная Ирландия с коэффициентом 1.90.
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