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    Де Брейне хочет продлить контракт с «Манчестер Сити»

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    Кевин Де Брейне не собирается в ближайшее время покидать «Манчестер Сити».

    Кевин Де Брейне
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    Кевин Де Брейне

    По информации Mirror, бельгийский футболист хочет подписать новый контракт с клубом.

    Действующее соглашение рассчитано до июня 2025 года.

    Источник утверждает, что представители Де Брейне общаются с клубами из Саудовской Аравии, но игрок не заинтересован в переезде в эту страну.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Де Брейне в 60 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в английской Премьер-лиге 18 матчей, забил четыре мяча и сделал 10 результативных передач.

    Ранее сообщалось, что в переходе Де Брейне заинтересован «Сан-Диего», который в 2025 году дебютирует в МЛС.

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