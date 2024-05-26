Де Брейне хочет продлить контракт с «Манчестер Сити»

не собирается в ближайшее время покидать

По информации Mirror, бельгийский футболист хочет подписать новый контракт с клубом.

Действующее соглашение рассчитано до июня 2025 года.

Источник утверждает, что представители Де Брейне общаются с клубами из Саудовской Аравии, но игрок не заинтересован в переезде в эту страну.

Transfermarkt оценивает стоимость Де Брейне в 60 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в английской Премьер-лиге 18 матчей, забил четыре мяча и сделал 10 результативных передач.

Ранее сообщалось, что в переходе Де Брейне заинтересован «Сан-Диего», который в 2025 году дебютирует в МЛС.