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    Майну: Выйти на поле в финале Кубка Англии — это мечта, ставшая явью

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Юнайтед Манчестер Сити
    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка Англии с «Манчестер Сити».

    Кобби Майну
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    Кобби Майну

    «В детстве все вокруг меня были фанатами "Сити" — лишь немногим из нас приходилось болеть за "Юнайтед". Выйти на поле в дерби в финале Кубка Англии — это мечта, ставшая явью.

    В последних двух матчах у нас были хорошие результаты, и мы должны показать свою игру в этой встрече. У нас хороший командный дух, игроки, которые могут повести за собой команду и привнести настоящую энергию», — приводит слова Майну The Guardian.

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