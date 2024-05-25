Майну: Выйти на поле в финале Кубка Англии — это мечта, ставшая явью

Полузащитникподелился ожиданиями от предстоящего финала Кубка Англии с

«В детстве все вокруг меня были фанатами "Сити" — лишь немногим из нас приходилось болеть за "Юнайтед". Выйти на поле в дерби в финале Кубка Англии — это мечта, ставшая явью.

В последних двух матчах у нас были хорошие результаты, и мы должны показать свою игру в этой встрече. У нас хороший командный дух, игроки, которые могут повести за собой команду и привнести настоящую энергию», — приводит слова Майну The Guardian.

Финальный матч Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 25-го мая в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.