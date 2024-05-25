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    Личка: Хочу поблагодарить всех, кто работает в «Динамо»

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    Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка отдал должное своим футболистам за проведенный сезон и отдельно отметил персонал команды,

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Не надо никаких комментариев по игре. Хочу поблагодарить всех, кто за моей спиной. Сезон закончился, все видели этих людей. Они помогали команде и мне: здесь медицинский, тренерский и административный штабы, начальник команды.

    Все они старались. Еще три‑четыре недели назад мы не были уверены, что будем играть в Краснодаре за чемпионство.

    Ребята плачут в раздевалке. Ребята проделали фантастическую работу и дали болельщикам уверенность. У нас не получился маленький последний шанс. Я хочу сказать спасибо "Динамо" и раздевалке за эмоции, которые мне подарили.

    Эти ребята работают в тени, вы меня видите всегда. Напишите о них пару красивых слов — мы команда. Тут только нет повара Романа. Извиняюсь перед тобой, Роман», — цитирует Личку «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    С работниками «бело-голубых» чешский специалист пришел на пресс-конференцию после матча 30-го тура с «Краснодаром», в котором «Динамо» уступило со счетом 0:1 и потеряло шансы на золотые медали.

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