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    Гвардиола: Креативность Фернандеша — одна из лучших, что я когда-либо видел

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре капитана «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Влияние Бруно на игру выдающееся. Невероятный. Посмотрел несколько игр, последние его игры, и я сказал: Креативность этого парня — одна из лучших, что я когда-либо видел», — приводит слова Гвардиолы UtdDistrict.

    29-летний Фернандеш провел за «Манчестер Юнайтед» 230 матчей во всех турнирах, в которых отметился 79 голами и 64 результативными передачами.

    Финал Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня в 17:00. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

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