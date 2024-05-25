Главный тренервысказался об игре капитана

«Влияние Бруно на игру выдающееся. Невероятный. Посмотрел несколько игр, последние его игры, и я сказал: Креативность этого парня — одна из лучших, что я когда-либо видел», — приводит слова Гвардиолы UtdDistrict.

29-летний Фернандеш провел за «Манчестер Юнайтед» 230 матчей во всех турнирах, в которых отметился 79 голами и 64 результативными передачами.

Финал Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня в 17:00. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.