Сабитов — о Кубке России: Формат под названием «не обидеть регионы» далек от спортивного принципа

Бывший тренерв эксклюзивном интервью LiveSport.ru высказался о своем отношении к нынешнему Кубку России.

«На мой взгляд, отношение к нынешнему Кубку у всех футбольных людей одинаково скептическое.

Сам поднимал хрустальную чашу над головой? Ну, это был совсем другого уровня турнир, выиграть который мечтал каждый. Помните, как ЦСКА при Газзаеве через несколько дней после победного Кубка УЕФА бился за этот российский трофей. А сейчас — ни о чем. Какие-то два пути, проигрываешь, но все равно не вылетаешь. Разве это похоже на кубковые баталии в привычном понимании? Обесценен. Сейчас дети "Кожаному мячу" больше радуются.

Формат под названием "не обидеть регионы" далек от спортивного принципа. Раньше лучшие клубы страны подключались позже, а сейчас "Спартак" может уехать на Сахалин в первом же раунде. Им это надо? Прежде кубковый турнир был ценен еще и тем, что его можно выиграть быстро, за 3-4 матча. Каждый, как финал», — сказал Сабитов.

Полностью интервью Равиля Сабитова можете прочитать по этой ссылке.