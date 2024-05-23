Канищев: Марцел Личка — лучший тренер РПЛ нынешнего сезона

Экс-футболистназвал лучшего главного тренера в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

«Я думаю, что лучшим тренером этого сезона РПЛ является тренер "Динамо" Марцел Личка. Он в первый сезон может привести команду к чемпионству, плюс имеет не такой шикарный подбор игроков, как у "Зенита" и "Краснодара".

У "Динамо" же гораздо более скромные исполнители. При этом Константин Тюкавин является лучшим футболистом сезона, а также лучшим молодым игроком», — сказал Канищев Чемпионату.

После 29-и туров в РПЛ «Динамо» занимает 1-е место в таблице с 56-ю очками в активе. В последнем матче нынешнего сезона «бело-голубые» встретятся с «Краснодаром».