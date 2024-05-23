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    Канищев: Марцел Личка — лучший тренер РПЛ нынешнего сезона

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    Экс-футболист «Зенита» Александр Канищев назвал лучшего главного тренера в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Я думаю, что лучшим тренером этого сезона РПЛ является тренер "Динамо" Марцел Личка. Он в первый сезон может привести команду к чемпионству, плюс имеет не такой шикарный подбор игроков, как у "Зенита" и "Краснодара".

    У "Динамо" же гораздо более скромные исполнители. При этом Константин Тюкавин является лучшим футболистом сезона, а также лучшим молодым игроком», — сказал Канищев Чемпионату.

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