Франция
Канада
Франция
Турнирное положение: в отборе на Евро-2024 сборная Франции уверенно выиграла группу В с 22 очками.
Последние матчи: в предыдущем товарищеском матче подопечные Дидье Дешама добились уверенной победы над сборной Люксембурга со счетом 3:0. Голы в этой встрече забивали Коло Муани, Жонатан Клосс и Киллиан Мбаппе.
Франция — Канада: коэффициенты букмекеров
Ранее Франция победила дома Чили (3:2) и уступила Германии (0:2).
Не сыграют: все ведущие футболисты в строю.
Состояние команды: состав сборной Франции состоит из игроков экстра-класса, но после тяжелого сезона им необходимо время отдохнуть и снова набрать форму, поэтому Дидье Дешам не будет форсировать с подготовкой, а постепенно будет подводить игроков к оптимальному состоянию.
Канада
Турнирное положение: сборная Канады проводит серию товарищеских матчей, попутно проводят официальные игры в зоне КОНКАКАФ, где она является одним из фаворитов.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Последние матчи: в недавней товарищеской встрече подопечные Джесси Марша потерпели разгромное поражение от Нидерландов (0:4), пропустив все голы после перерыва, когда сели на скамейку ведущие футболисты.
До этого Канада обыграла Тринидад и Тобаго со счетом 2:0 и уступила Ямайке (2:3) дома.
Не сыграют: все основные игроки готовятся к этой игре.
Состояние команды: недавно команду возглавил известный американский специалист Марш, начавший свою работу с разгромного поражения от голландцев. Теперь ему предстоит реабилитироваться перед своими болельщиками и надо ждать на поле оптимальный состав.
Статистика для ставок
- Франция выиграла два последних матча из трех
- Канада имеет два поражения в трех играх
- Соперники единственный раз в истории встречались в далеком 1986 году, и тогда Франция на ЧМ выиграла со счетом 1:0
Прогноз
Коэффициенты букмекеров: на победу Франции дают 1,20, а на Канаду — 13,5, ничью букмекеры оценивают в 7,20.
Тотал меньше 3,5 идет за 1,75, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,08.
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Прогноз: несмотря на то, что Франция гораздо выше уровнем своего соперника, не отметить прогресс сборной Канады в последнее время нельзя. Многие игроки выступают в американской МЛС, уровень которой растет с каждым сезоном, а две главные звезды в этом составе Альфонсо Дэвис и Джонатан Дэвид известны почти любому футбольному болельщику.
Ставка: победа Канады с форой +2 за 1,87.
Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант, что Канада воспользуется расслабленностью французов и даст им бой.
Ставка: Канада не проиграет за 4,60.