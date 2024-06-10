10 июня в 15-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алга» и «Илбирс». Начало игры — в 15:00 мск. «Алга» — «Илбирс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Алга»

Турнирное положение: «Алга» нынче бьется за выживание в элите. На данный момент команда находится на 8 строчке турнирной таблицы.

При этом «Алга» выиграла всего лишь дважды в нынешнем чемпионате. В 10 матчах команда забила всего 11 мячей.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла важнейшие очки. «Алга» смогла одолеть «Кыргызалтын» (1:0).

Причем до того команда проиграла 4 раза кряду. И лишь одна из этих коллизий получилась с разницей в один мяч.

В 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Алга» забила 3 мяча при 13 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела достаточно бледно. Да и оборона ошибается частенько.

Поединки с «Илбирсом» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних матчей удалось выиграть 3 при 2 поражениях.

Несомненно, номинальные хозяева постараются оторваться от последнего места. Да и оппонент крайне нестабилен.

«Илбирс»

Турнирное положение: Эта команда проводит не столь продуктивный сезон. Ныне «Илбирс» располагается на 7 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Илбирс» имеет не особо надежные тылы. В 11 поединках чемпионата команда пропустила 20 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя зачетными пунктами. «Илбирс» разгромил «Алдиер» (4:0).

Причем до того команда уступила «Дордою» (1:2). Зато с «Кыргызалтыном» ей удалось справиться — победа 2:1.

Зато атака команды выглядит вполне себе прилично. «Илбирс» настрелял 13 голов в 11 поединках киргизского чемпионата.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Илбирс» выглядит достаточно убедительно. Да и отрыв от аутсайдера составляет 6 очков.

На данный момент команда подняться как минимум в топ-5. Вот только срочно необходимо улучшать игру в обороне.

Мартовский поединок этих команд вышел с оттенком скандальности. «Илбирс» получил в нем техническую победу.

Наверняка гости не собираются отсиживаться в обороне. Да и соперник в последнее время демонстрирует не самые яркие результаты.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают 2 гола за матч

«Илбирс» еще ни разу не сыграл вничью

«Алга» до последней виктории проиграла 4 раза кряду

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Алга» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.68 и 2.05.

Прогноз: Номинальные хозяева постараются выбраться из группы аутсайдеров, и уж точно будут активно атаковать.

«Алга» в минувшем туре наконец-то победила, и явно постарается продолжить успешный сериал.

Ставка: Победа «Алги» за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм соперники завершат вничью.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.25