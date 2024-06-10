Алга
Илбирс
«Алга»
Турнирное положение: «Алга» нынче бьется за выживание в элите. На данный момент команда находится на 8 строчке турнирной таблицы.
При этом «Алга» выиграла всего лишь дважды в нынешнем чемпионате. В 10 матчах команда забила всего 11 мячей.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла важнейшие очки. «Алга» смогла одолеть «Кыргызалтын» (1:0).
Причем до того команда проиграла 4 раза кряду. И лишь одна из этих коллизий получилась с разницей в один мяч.
В 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Алга» забила 3 мяча при 13 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела достаточно бледно. Да и оборона ошибается частенько.
Поединки с «Илбирсом» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних матчей удалось выиграть 3 при 2 поражениях.
Несомненно, номинальные хозяева постараются оторваться от последнего места. Да и оппонент крайне нестабилен.
«Илбирс»
Турнирное положение: Эта команда проводит не столь продуктивный сезон. Ныне «Илбирс» располагается на 7 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Илбирс» имеет не особо надежные тылы. В 11 поединках чемпионата команда пропустила 20 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя зачетными пунктами. «Илбирс» разгромил «Алдиер» (4:0).
Причем до того команда уступила «Дордою» (1:2). Зато с «Кыргызалтыном» ей удалось справиться — победа 2:1.
Зато атака команды выглядит вполне себе прилично. «Илбирс» настрелял 13 голов в 11 поединках киргизского чемпионата.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Илбирс» выглядит достаточно убедительно. Да и отрыв от аутсайдера составляет 6 очков.
На данный момент команда подняться как минимум в топ-5. Вот только срочно необходимо улучшать игру в обороне.
Мартовский поединок этих команд вышел с оттенком скандальности. «Илбирс» получил в нем техническую победу.
Наверняка гости не собираются отсиживаться в обороне. Да и соперник в последнее время демонстрирует не самые яркие результаты.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем пропускают 2 гола за матч
- «Илбирс» еще ни разу не сыграл вничью
- «Алга» до последней виктории проиграла 4 раза кряду
Прогноз
Коэффициенты букмекеров: «Алга» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.88.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.68 и 2.05.
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Прогноз: Номинальные хозяева постараются выбраться из группы аутсайдеров, и уж точно будут активно атаковать.
«Алга» в минувшем туре наконец-то победила, и явно постарается продолжить успешный сериал.
Ставка: Победа «Алги» за 2.12.
Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм соперники завершат вничью.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.25