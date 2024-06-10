В матче финала Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Ти Ди Гарден» 10 июня. Начало встречи — в 03:00 мск. «Бостон» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бостон»

Турнирное положение: После завершения первого матча серии стало ещё меньше вопросов к фаворитскому статусу «Бостона».

Последние матчи: Хоть «Маверикс» и приложили достаточное количество усилий, чтобы оказать достойное сопротивление в первом матче финальной серии, но «Селтикс» казались просто более классной командой во всех аспектах.

Травмированные игроки: Клуб из Массачусетса не имеет травмированных игроков в своём составе.

Общий тонус клуба: Ига должно получиться более упорной, чем первый матч серии, но расклад сил все равно в пользу баскетболистов Маззуллы.

«Даллас»

Турнирное положение: По итогам первого матча решающей серии сезона можно сказать, что «Даллас» оказался совсем не готов к такому противостоянию.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: Дончич не смог одиночку затащить клуб в концовку игры, поскольку Ирвинг на протяжении всего финала был сам не свой.

Травмированные игроки: У техасского клуба почти все игроки восстановились. Не сможет принять участие в предстоящей игре только Браун по личным причинам.

Общий тонус клуба: Пока что не видно, за чет чего приезжая команда сможет претендовать на успех во второй игре серии, но словенец привык быть волшебником, поэтому исключать того, что он может совершить чудо, не стоит.

Статистика для ставок

«Бостон» победил в восьми последних поединках плей-офф

«Даллас» не может победить в Массачусетсе уже три матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Бостона» дают коэффициент 1.38, а на победу «Даллас» — 3.22.

Прогноз: Хозяева выиграют предстоящий матч с запасом

Альтернативный прогноз: Игра вполне претендует на результативную

Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 1.90.

Альтернативная ставка: ТБ 218 с коэффициентом 2.12.