ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Душан Тадич поражает ворота шведовНа пути к Евро. Без фейерверка на первом матче, Модрич дал урок португальцам, сербы повозили шведов Георгий МамардашвилиМамардашвили, Трубин и еще три лучших молодых вратаря Европы Деонтей Уайлдер и Чжан ЧжилэйЧжилэй закончил звездную карьеру Уайлдера. «Бронзовому бомбардировщику» пора на пенсию
  • 00:21
    • Испания разгромила Северную Ирландию
  • 00:50
    • «Брайтон» может назначить тренером 31-летнего немца
  • 00:13
    • «Локомотив» готов продать Баринова
  • 22:51
    • Дубль Лукаку помог Бельгии обыграть Люксембург
  • 22:22
    • Гол Холанна не помог сборной Норвегии обыграть Данию
  • 21:41
    • Португалия без Роналду проиграла Хорватии в товарищеском матче
  • 21:27
    • Стал известен окончательный состав сборной Грузии на Евро-2024
    Все новости спорта

    «Бостон» увеличит преимущество в серии?

    «Бостон» — «Даллас». Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч финала НБА, 10 июня 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Бостон Селтикс Прогнозы на Даллас Маверикс
    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Даллас»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бостон»
    В матче финала Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Ти Ди Гарден» 10 июня. Начало встречи — в 03:00 мск. «Бостон» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Бостон»

    Турнирное положение: После завершения первого матча серии стало ещё меньше вопросов к фаворитскому статусу «Бостона».

    Последние матчи: Хоть «Маверикс» и приложили достаточное количество усилий, чтобы оказать достойное сопротивление в первом матче финальной серии, но «Селтикс» казались просто более классной командой во всех аспектах.

    Травмированные игроки: Клуб из Массачусетса не имеет травмированных игроков в своём составе.

    Общий тонус клуба: Ига должно получиться более упорной, чем первый матч серии, но расклад сил все равно в пользу баскетболистов Маззуллы.

    «Даллас»

    Турнирное положение: По итогам первого матча решающей серии сезона можно сказать, что «Даллас» оказался совсем не готов к такому противостоянию.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: Дончич не смог одиночку затащить клуб в концовку игры, поскольку Ирвинг на протяжении всего финала был сам не свой.

    Травмированные игроки: У техасского клуба почти все игроки восстановились. Не сможет принять участие в предстоящей игре только Браун по личным причинам.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Общий тонус клуба: Пока что не видно, за чет чего приезжая команда сможет претендовать на успех во второй игре серии, но словенец привык быть волшебником, поэтому исключать того, что он может совершить чудо, не стоит.

    Статистика для ставок

    • «Бостон» победил в восьми последних поединках плей-офф

    • «Даллас» не может победить в Массачусетсе уже три матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Бостона» дают коэффициент 1.38, а на победу «Даллас» — 3.22.

    Прогноз: Хозяева выиграют предстоящий матч с запасом

    Альтернативный прогноз: Игра вполне претендует на результативную

    Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 1.90.

    Альтернативная ставка: ТБ 218 с коэффициентом 2.12.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Гремио — Эстудиантес
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Нью-Инглэнд — Нью-Йорк Ред Буллз
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Флорида — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Мексика — Бразилия
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Спортинг Канзас Сити — Сиэтл Саундерс
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Сент-Луис Сити — Портленд Тимберс
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Миннесота Юнайтед — Даллас
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.81
  • Прогноз на матч Интернасьонал — Дельфин
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.40
  • Прогноз на матч Росас — Турсиос
  • Бои
  • Сегодня в 04:40
    •  1.48
  • Прогноз на матч Рейес — Джейкоби
  • Бои
  • Сегодня в 05:10
    •  1.73
  • Прогноз на матч Каноннир — Имавов
  • Бои
  • Сегодня в 05:40
    •  1.92
  • Прогноз на матч Нагоя Грампус — Касива Рейсол
  • Футбол
  • Сегодня в 10:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Зверев — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Италия — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бостон» — «Даллас». В матче финала Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Ти Ди Гарден» 10 июня. Начало встречи — в 03:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Бостон» — «Даллас» с коэффициентом 1.90.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры