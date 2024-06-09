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    • Сборная Франции: окончательный состав на Евро-2024
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    Франция и Италия выиграют в товарищеских матчах, Сенегал — в отборе на ЧМ-2026

    Экспресс дня 9 июня. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 9 июня
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    Сборная Франции
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи африканской квалификации на ЧМ-2026 и товарищеские матчи национальных сборных. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Мавритания — Сенегал

    Футбол. Квалификация ЧМ-2026

    Сборная Мавритании пока что является главным аутсайдером своей группы и вряд ли сможет зацепиться за борьбу за выход на чемпионат мира.

    Мавритания в первых трех турах смогла набрать только одно очко, но при этом не забила ни одного мяча и пропустила четыре.

    Подопечные Амира Абду не могут выиграть на протяжении пяти матчей, а на чемпионат мира мавританцы не выходили ни одного разу. Не сделают это и сейчас.

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    • Сенегальцы же являются главными фаворитами своей группы и по составу и игре должны пробиваться на мировое первенство.

    По итогам трех матчей сборная Сенегала набрала пять очков и разместилась на втором месте в турнирной таблице. Сенегал забил пять мячей, а пропустил только один, но потерял очки в июньском матче с ДР Конго (1:1).

    «Львы теранги» выступали на двух последних чемпионатах мира и должны выступить на следующем. Не зря подопечных Алиу Сиссе считают одной из сильнейших команд Африки.

    Ставка: Победа Сенегала за 1.70.

    Италия — Босния и Герцеговина

    Футбол. Товарищеский матч

    Итальянцы продолжают подготовку к предстоящему Евро-2024. В июне они уже сыграли вничью с Турцией (0:0). В марте же они переиграли Эквадор (2:0) и Венесуэлу (2:1).

    На чемпионате Европы сборная Италии сыграет против Албании, Испании и Хорватии. Италии будет непросто даже выйти из группы, поскольку соперники попались в серьезные.

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    Сборная Боснии и Герцеговины пробиться на Евро-2024 не смогли. Они проиграли в стыковых матчах Украине (1:2), а до этого стали только пятыми в своей группе, пропустив вперед Португалию, Словакию, Люксембург и Исландию.

    В июле боснийцы уже успели провести один товарищеский матч, крупно проиграв Англии (0:3).

    Следующей целью Боснии и Герцеговины будет Лига наций, где они смогли пробиться в Лигу А и сыграют против Германии, Нидерландов и Венгрии.

    Ставка: победа Италии с форой-1,5 за 1.80.

    Франция — Канада

    Футбол. Товарищеский матч

    Сборная Франции является одним из главных претендентов на победу на предстоящем Евро-2024, а сейчас ведет подготовку к турниру. В июне французы уже разгромили Люксембург со счетом 3:0.

    В марте Франция смогла переиграть Чили (3:2), но проиграла Германии (0:2). Команда сейчас обладает таким составом, что может замахнуться на многое. У нее на каждую позицию по два равноценных футболистом.

    Подопечные Дидье Дешама точно ставят перед собой задачу победить на Евро-2024 и по-другому быть не может.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Сборная Канады же начала подготовку к Кубке Америки. Канадцы уже крупно уступили Нидерландам (0:4), а теперь сыграет против Франции.

    В марте Канада смогла переиграть Тринидад и Тобаго (2:0) в Лиге наций КОНКАКАФ и смогла повыситься в лигу сильнее.

    На предстоящем Кубке Америки подопечные Мауро Бьелло сыграют против Аргентины, Перу и Чили. Канадцы являются аутсайдерами своей группы и если они выйдут в плей-офф, то это будет просто шикарным результатом.

    Ставка: победа Франции с форой-1,5 за 1.57.

    Общий коэффициент — 4.80.

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    Экспресс дня 9 июня. В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи африканской квалификации на ЧМ-2026 и товарищеские матчи национальных сборных. / Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 9 июня с коэффициентом 4.80.
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