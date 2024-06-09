Мавритания — Сенегал
Футбол. Квалификация ЧМ-2026
Сборная Мавритании пока что является главным аутсайдером своей группы и вряд ли сможет зацепиться за борьбу за выход на чемпионат мира.
Мавритания в первых трех турах смогла набрать только одно очко, но при этом не забила ни одного мяча и пропустила четыре.
Подопечные Амира Абду не могут выиграть на протяжении пяти матчей, а на чемпионат мира мавританцы не выходили ни одного разу. Не сделают это и сейчас.
Сенегальцы же являются главными фаворитами своей группы и по составу и игре должны пробиваться на мировое первенство.
По итогам трех матчей сборная Сенегала набрала пять очков и разместилась на втором месте в турнирной таблице. Сенегал забил пять мячей, а пропустил только один, но потерял очки в июньском матче с ДР Конго (1:1).
«Львы теранги» выступали на двух последних чемпионатах мира и должны выступить на следующем. Не зря подопечных Алиу Сиссе считают одной из сильнейших команд Африки.
Ставка: Победа Сенегала за 1.70.
Италия — Босния и Герцеговина
Футбол. Товарищеский матч
Итальянцы продолжают подготовку к предстоящему Евро-2024. В июне они уже сыграли вничью с Турцией (0:0). В марте же они переиграли Эквадор (2:0) и Венесуэлу (2:1).
На чемпионате Европы сборная Италии сыграет против Албании, Испании и Хорватии. Италии будет непросто даже выйти из группы, поскольку соперники попались в серьезные.
Сборная Боснии и Герцеговины пробиться на Евро-2024 не смогли. Они проиграли в стыковых матчах Украине (1:2), а до этого стали только пятыми в своей группе, пропустив вперед Португалию, Словакию, Люксембург и Исландию.
В июле боснийцы уже успели провести один товарищеский матч, крупно проиграв Англии (0:3).
Следующей целью Боснии и Герцеговины будет Лига наций, где они смогли пробиться в Лигу А и сыграют против Германии, Нидерландов и Венгрии.
Ставка: победа Италии с форой-1,5 за 1.80.
Франция — Канада
Футбол. Товарищеский матч
Сборная Франции является одним из главных претендентов на победу на предстоящем Евро-2024, а сейчас ведет подготовку к турниру. В июне французы уже разгромили Люксембург со счетом 3:0.
В марте Франция смогла переиграть Чили (3:2), но проиграла Германии (0:2). Команда сейчас обладает таким составом, что может замахнуться на многое. У нее на каждую позицию по два равноценных футболистом.
Подопечные Дидье Дешама точно ставят перед собой задачу победить на Евро-2024 и по-другому быть не может.
Сборная Канады же начала подготовку к Кубке Америки. Канадцы уже крупно уступили Нидерландам (0:4), а теперь сыграет против Франции.
В марте Канада смогла переиграть Тринидад и Тобаго (2:0) в Лиге наций КОНКАКАФ и смогла повыситься в лигу сильнее.
На предстоящем Кубке Америки подопечные Мауро Бьелло сыграют против Аргентины, Перу и Чили. Канадцы являются аутсайдерами своей группы и если они выйдут в плей-офф, то это будет просто шикарным результатом.
Ставка: победа Франции с форой-1,5 за 1.57.
Общий коэффициент — 4.80.