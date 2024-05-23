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    «Фиорентина» дожала «Кальяри»

    «Кальяри» — «Фиорентина»: счет матча 2:3, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Фиорентина Кальяри
    В матче последнего, 38-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» вырвала победу у «Кальяри» со счетом 3:2.

    «Фиорентина»
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    «Фиорентина»

    В составе «Фиорентины» голы забили Джакомо Бонавентура, Николас Гонсалес и Артур, у «Кальяри» отличились Алессандро Дейола и Кингстон Мутандва.

    Футбол. Италия. Серия А
    Кальяри — Фиорентина 2:3
    Голы: 0:1 Джакомо Бонавентура (39'), 1:1 Алессандро Дейола (64'), 2:1 Kingstone Mutandwa (85'), 2:2 Николас Гонсалес (89'), 2:3 Артур Мело (пенальти) (90 + 13') Кальяри: Симоне Скуффет (Симоне Арести, 90'), Габриэле Цаппа, Йерри Мина, Томмазо Ауджелло, Алессандро Дейола (Ibrahim Sulemana, 78'), Наитан Нандес (Алессандро ди Пардо, 90'), Николас Виола, Зиту Лувумбу (Kingstone Mutandwa, 78'), Джанлука Лападула, Adam Obert, Matteo Prati Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Кристиано Бираги, Лука Раньери, Никола Миленкович (Лукас Мартинес, 66'), Гаэтано Кастровилли, Антонин Барак, Роландо Мандрагора (Артур Мело, 56'), Джакомо Бонавентура (Лукас Бельтран, 73'), Андреа Белотти (M'bala Nzola, 74'), Жонатан Иконе (Николас Гонсалес, 56'), Dodô Предупреждения: Роландо Мандрагора (44'), Лука Раньери (45 + 2'), Кристиано Бираги (45 + 3'), Джакомо Бонавентура (71'), M'bala Nzola (89'), Йерри Мина (90 + 2'), Ibrahim Sulemana (90 + 4')

    Календарь и таблица Серии А

    «Кальяри» занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А (36 очков). «Фиорентина» находится на восьмой строчке, заработав 57 очков.

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