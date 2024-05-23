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    Черчесов: Про Сафонова и «ПСЖ» я слышал еще пару недель назад

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    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о том, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов может перейти в «Пари Сен-Жермен».

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    Сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» может выкупить Сафонова за 20 миллионов евро.

    «Если честно, про Сафонова и "ПСЖ" я слышал еще пару недель назад. Люди в футбольном мире иногда знают чуть больше.

    Конечно, это хорошая новость. Другое дело, что "ПСЖ", видимо, видит в Матвее второго вратаря. А Сафонов долгое время первый номер. Когда тебя изначально определяют вторым номером, это вопрос вопросов, хотя понятно, что всегда можно выиграть конкуренцию. Матвею надо принять важное и правильное решение, подумать.

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    • Многое зависит от характера. Меня как-то звал вторым вратарем "Кайзерслаутерн" — топ клуб Германии на тот момент. Я им ответил: "Я не второй вратарь". Если ты соглашаешься изначально на роль второго вратаря, ты как будто лишаешься права голоса. Но все индивидуально.

    Я знаю, что такое игра в Европе. Все возможности играть в топовой европейской лиге у Сафонова есть», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

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