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    Стало известно, рассчитывает ли «Реал» на Гюлера в следующем сезоне

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    Арда Гюлер останется в мадридском «Реале» на следующий сезон.

    Арда Гюлер
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    Арда Гюлер

    По информации журналиста Фабрицио Романо, «Реал» не собирается отдавать турецкого полузащитника в аренду.

    В мадридском клубе довольны развитием и адаптацией Гюлера, который, в свою очередь, тоже не рассматривает вариант с арендой.

    Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что рассчитывает на Гюлера в будущем.

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  • 25/04/2024

    • Гюлер перешел в «Реал» летом 2023 года из «Фенербахче» за 20 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Испании десять матчей и забил шесть мячей.

    Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего Гюлера в 15 миллионов евро.

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