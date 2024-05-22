Стало известно, рассчитывает ли «Реал» на Гюлера в следующем сезоне

останется в мадридском «Реале» на следующий сезон.

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Реал» не собирается отдавать турецкого полузащитника в аренду.

В мадридском клубе довольны развитием и адаптацией Гюлера, который, в свою очередь, тоже не рассматривает вариант с арендой.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что рассчитывает на Гюлера в будущем.

Гюлер перешел в «Реал» летом 2023 года из «Фенербахче» за 20 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Испании десять матчей и забил шесть мячей.

Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего Гюлера в 15 миллионов евро.