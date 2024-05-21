Арнаутович и Забитцер сыграют на Евро-2024 в составе сборной Австрии

Состав Автрии на Евро-2024:
Вратари: Никлас Хедль («Рапид»), Тобиас Лаваль (ЛАСК), Хайнц Линднер («Юнион»), Патрик Пентц («Брондбю»);
Защитники: Флавиус Данилюк («Ред Булл Зальцбург»), Кевин Данзо («Ланс»), Штефан Лайнер, Максимилиан Вебер (оба — «Боруссия» Менхенгладбах), Филипп Линхарт («Фрайбург»), Филипп Мвене («Майнц»), Штефан Пош («Болонья»), Леопольд Кверфельд («Рапид»), Гернот Траунер («Фейеноорд»);
Полузащитники: Тьерно Балло («Вольфсберг»), Кристоф Баумгартнер, Николас Зайвальд (оба — «РБ Лейпциг»), Флориан Гриллич («Хоффенхайм»), Марко Грюлль, Маттиас Зайдль (оба — «Рапид»), Флориан Кайнц («Кельн»), Конрад Лаймер («Бавария»), Александр Прасс («Штурм»), Марсель Забитцер («Боруссия» Дортмунд), Романо Шмид («Вердер»), Патрик Виммер («Вольфсбург»)
Нападающие: Марко Арнаутович («Интер»), Максимилиан Энтруп («Хартберг»), Михаэль Грегорич («Фрайбург»), Андреас Вайманн («Вест Бромвич»).
Стоит отметить, что Давид Алаба не сможет принять участие на чемпионате Европы 2024-го года, но будет находится с национальной команды в качестве «неиграющего капитана».