ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ТочилинМечтаю поработать с «Динамо». Александр Точилин — о работе в «Сочи» и самом обидном поражении
  • 21:12
    • Источник: Почеттино уволен с поста главного тренера «Челси»
  • 19:56
    • США справились с Латвией в матче чемпионата мира
    Все новости спорта

    Арнаутович и Забитцер сыграют на Евро-2024 в составе сборной Австрии

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Австрии
    Пресс-служба сборной Австрии опубликовала расширенный состав на чемпионат Европы 2024-го года.

    Марсель Забитцер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марсель Забитцер

    Состав Автрии на Евро-2024:

    Вратари: Никлас Хедль («Рапид»), Тобиас Лаваль (ЛАСК), Хайнц Линднер («Юнион»), Патрик Пентц («Брондбю»);

    Защитники: Флавиус Данилюк («Ред Булл Зальцбург»), Кевин Данзо («Ланс»), Штефан Лайнер, Максимилиан Вебер (оба — «Боруссия» Менхенгладбах), Филипп Линхарт («Фрайбург»), Филипп Мвене («Майнц»), Штефан Пош («Болонья»), Леопольд Кверфельд («Рапид»), Гернот Траунер («Фейеноорд»);

    Календарь и таблица Евро-2024

    Полузащитники: Тьерно Балло («Вольфсберг»), Кристоф Баумгартнер, Николас Зайвальд (оба — «РБ Лейпциг»), Флориан Гриллич («Хоффенхайм»), Марко Грюлль, Маттиас Зайдль (оба — «Рапид»), Флориан Кайнц («Кельн»), Конрад Лаймер («Бавария»), Александр Прасс («Штурм»), Марсель Забитцер («Боруссия» Дортмунд), Романо Шмид («Вердер»), Патрик Виммер («Вольфсбург»)

    Нападающие: Марко Арнаутович («Интер»), Максимилиан Энтруп («Хартберг»), Михаэль Грегорич («Фрайбург»), Андреас Вайманн («Вест Бромвич»).

  • Фавориты Евро-2024: Как Англия, Франция и другие топ-сборные готовы к турниру
  • Оцениваем, как готовы к предстоящему ЧЕ-2024 сильнейшие команды предстоящего турнира
  • 08/05/2024

    • Стоит отметить, что Давид Алаба не сможет принять участие на чемпионате Европы 2024-го года, но будет находится с национальной команды в качестве «неиграющего капитана».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Байер» снова победит и завоюет трофей?
  • «Аталанта» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • «Байер» и «Аталанта» устроят голевой спектакль
  • «Аталанта» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 5.90
    •
  • Финал Востока «Рейнджерс» начнут с победы?
  • «Рейнджерс» — «Флорида». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.33
  • Экспресс дня 21 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Аталанта — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  5.90
  • Прогноз на матч Аталанта — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Флорида
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Риека — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Маннарино — Дардери
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Александрова — Линетт
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  5.16
  • Экспресс дня 22 мая
  • Завтра в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бостон — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры