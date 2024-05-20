Кассьерра: Матч с «Ростовом» значит для нас гораздо больше, чем мои пять голов в Грозном

Нападающий «Зенита»рассказал, почему спокойно реагировал на свои голы в матче с «Ахматом».

«Зенит» выиграл у «Ахмата» со счетом 5:1. Все голы в этой игре забил Кассьерра

«Не особо праздновал голы, потому что впереди очень важная игра. Второй момент — в последних матчах у меня был не самый успешный период. Поэтому в том числе старался держать эмоции внутри.

Но в любом случае в Грозном это была победа команды. Мы заработали три очка, которые сохраняют шансы на титул. Рад, что помог своими голами.

Скажу еще раз: матч с "Ростовом" сейчас гораздо больше значит для нас, чем пять голов в Грозном», — приводит слова колумбийского футболиста «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Кассьерра, в активе которого 21 гол, занимает первое место в гонке бомбардиров перед заключительным туром РПЛ.