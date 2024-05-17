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    Четыре клуба Первой лиги получили лицензию для участия в РПЛ

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    Комиссия РФС по лицензированию рассмотрела заявки футбольных клубов российской Премьер-лиги и Первой лиги на получение лицензии РФС I / УЕФА для возможного участия в соревнованиях УЕФА и Премьер-Лиге (РПЛ) в сезоне-2024/2025.

    «Акрон»
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    «Акрон»

    Лицензирование успешно прошли 16 клубов РПЛ, а также четыре команды из Первой лиги — «Акрон», «Родина», «Химки» и «Динамо Махачкала».

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    В выдаче лицензий было отказано тульскому «Арсеналу», московскому «Торпедо» и «СКА-Хабаровск».

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    • В соответствии с правилами РФС по лицензированию футбольных клубов решение об отказе в выдаче лицензии РФС I выносится с отсрочкой вступления в силу до 23 мая 2024 года, в течение которой у соответствующего клуба имеется возможность представления дополнительного пакета документации и рассмотрения его комиссией или подачи апелляционной жалобы на принятые комиссией решения в установленные сроки.

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