ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Петер ШнайдерКультурный шок от Австрии, первые победы Норвегии и Франции
    Все новости спорта

    Вендел: Неудачный отрезок весной? Порой мельчайшие детали решают исход встречи

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит
    Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о неудачных результатах своей команды на весеннем отрезке сезона-2023/2024.

    Вендел
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вендел

    Напомним, «Зенит» упустил преимущество в чемпионской гонке, сейчас таблицу РПЛ возглавляет московское «Динамо».

    «Неудачный отрезок весной? Порой мельчайшие детали решают исход встречи. Где-то не повезло нам, зато повезло противнику. Где-то блестящий матч провёл вратарь соперника, а нам не хватило точности в завершении атак.

    Бывает так, что мяч просто не заходит в ворота, хотя мы стараемся и создаём голевые моменты. Остаётся только продолжать работать и верить в свои силы», — рассказал Вендел «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    В нынешнем сезоне Вендел сыграл 31 матч, забил четыре мяча и отдал восемь голевых передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Для «Зенита» настал момент истины
  • «Зенит» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Смогут ли «Аталанта» и «Ювентус» выявить сильнейшего в основное время?
  • «Аталанта» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
  • Проиграет ли «Манчестер Юнайтед» дома «Ньюкаслу»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.79
  • Экспресс дня 15 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Аталанта — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Сельта — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Брайтон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Альмерия — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Зверев — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры