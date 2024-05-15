Вендел: Неудачный отрезок весной? Порой мельчайшие детали решают исход встречи

Полузащитник «Зенита»высказался о неудачных результатах своей команды на весеннем отрезке сезона-2023/2024.

Напомним, «Зенит» упустил преимущество в чемпионской гонке, сейчас таблицу РПЛ возглавляет московское «Динамо».

«Неудачный отрезок весной? Порой мельчайшие детали решают исход встречи. Где-то не повезло нам, зато повезло противнику. Где-то блестящий матч провёл вратарь соперника, а нам не хватило точности в завершении атак.

Бывает так, что мяч просто не заходит в ворота, хотя мы стараемся и создаём голевые моменты. Остаётся только продолжать работать и верить в свои силы», — рассказал Вендел «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

В нынешнем сезоне Вендел сыграл 31 матч, забил четыре мяча и отдал восемь голевых передач.