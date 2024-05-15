Ивич — претендент на звание лучшего тренера сезона в РПЛ

Стали известны имена финалистов в борьбе за звание лучшего тренера российской Премьер-лиги сезона 2023/2024.

Один из финалистов — Марцел Личка из «Динамо». За 2 тура до конца чемпионата москвичи занимают 1-е место в таблице РПЛ с 53 очками в активе. Специалист возглавил «бело-голубых» летом 2023-го года.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин также среди финалистов. Его команда занимает 9-е место в таблице РПЛ с 40 баллами в копилке.

Владимир Ивич также претендует на звание лучшего тренера сезона в РПЛ. По ходу нынешнего сезона специалист был уволен из «Краснодара». На протяжении большей части чемпионата «быки» до руководством Ивича занимали 1-ю строчку в РПЛ.