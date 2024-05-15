Гранат: «Спартак» не заслуживал место в финале

Экс-защитниквысказался о поражении «красно-белых» в финальном матче Кубка России Пути регионов с(0:1).

«Спартак не заслуживал место в финале. Если бы "Спартак" реализовывал свои моменты, говорили бы по-другому. Но "Балтика" терпела, искала свой шанс, нашла и использовала его.

От "Спартака" всегда ждут многого. Понятно, что бороться за медали и Кубок будет тяжело. Может, хвалить Слишковича было рано, но команда играла. Видно, что у красно-белых появился рисунок игры. Но всё-таки надо смотреть на результат команды и на работу тренера на большой дистанции», — сказал Гранат Чемпионату.

После этого матча «Балтика» вышла в Суперфинал Кубка России, где сыграет против победителя пары «Зенит» — ЦСКА. «Спартак» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 46-ю очками в активе.