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    Гранат: «Спартак» не заслуживал место в финале

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    Экс-защитник «Спартака» Владимир Гранат высказался о поражении «красно-белых» в финальном матче Кубка России Пути регионов с «Балтикой» (0:1).

    Владимир Гранат
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    Владимир Гранат

    «Спартак не заслуживал место в финале. Если бы "Спартак" реализовывал свои моменты, говорили бы по-другому. Но "Балтика" терпела, искала свой шанс, нашла и использовала его.

    От "Спартака" всегда ждут многого. Понятно, что бороться за медали и Кубок будет тяжело. Может, хвалить Слишковича было рано, но команда играла. Видно, что у красно-белых появился рисунок игры. Но всё-таки надо смотреть на результат команды и на работу тренера на большой дистанции», — сказал Гранат Чемпионату.

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    • После этого матча «Балтика» вышла в Суперфинал Кубка России, где сыграет против победителя пары «Зенит» — ЦСКА. «Спартак» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 46-ю очками в активе.

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