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    Дубль Холанна обеспечил «Манчестер Сити» победу над «Тоттенхэмом» в АПЛ

    «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:2, обзор голов

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    «Манчестер Сити» на чужом поле обыграл «Тоттенхэм» (2:0) в матче 34-го тура английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Первый гол нападающий «горожан» Эрлинг Холанн забил на 51-й минуте. Форвард совершил сильный и точный удар после отличной передаче от партнера по команде — 1:0.

    На 90+1-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Тоттенхэма». Все тот же Холанн уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар — 2:0.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Тоттенхэм — Манчестер Сити 0:2
    Голы: 0:1 Эрлинг Холанд (51'), 0:2 Эрлинг Холанд (пенальти) (90 + 1') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро, Раду Дрэгушин, Микки ван де Вен, Педро Порро, Родриго Бентанкур (Деян Кулушевски, 55'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Оливер Скипп, 85'), Папе Сарр (Джовани Ло Чельсо, 85'), Бреннан Джонсон, Джеймс Мэддисон (Майки Мур, 90'), Сон Хын Мин Манчестер Сити: Эдерсон, Йошко Гвардиол, Мануэль Аканджи, Рубен Диаш, Кайл Уолкер, Кевин Де Брёйне (Жереми Доку, 69'), Бернарду Силва, Родриго Эрнандес, Матео Ковачич, Эрлинг Холанд (Хулиан Альварес, 90'), Филип Фоден Предупреждения: Родриго Бентанкур (36'), Папе Сарр (57'), Кристиан Ромеро (64'), Матео Ковачич (70'), Филип Фоден (88')

    После этого матча «Манчестер Сити» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 88-ю очками в активе, опережая «Арсенал» на 2 балла. «Тоттенхэм» — на 5-й позиции (63).

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