«Вест Хэм» обыграл «Лутон», а «Ньюкасл» сыграл вничью с «Брайтоном»

Обзор матчей 37-го тура английской Премьер-лиги.

В одном из поединков «Вест Хэм» одолел «Лутон Таун» (3:1).

В составе «молотобойцев» голами отметились Джеймс Уорд-Праус на 54-й минуте, Томаш Соучек на 65-й и Джордж Ирти на 76-й минуте.

Единственный гол у «Лутона» забил Альберт-Самби Локонга на 6-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вест Хэм — Лутон Таун 3:1 Голы: 0:1 Альберт Самби Локонга (6'), 1:1 Джеймс Уорд-Праус (54'), 2:1 Томаш Соучек (65'), 3:1 Джордж Эрти (76') Вест Хэм: Альфонс Ареола, Владимир Цоуфаль, Курт Зума, Анджело Огбонна (Кэлан Кейси, 90'), Эмерсон (Аарон Крессвел, 84'), Джеймс Уорд-Праус, Томаш Соучек, Лукас Пакета (Дэнни Ингс, 84'), Мохаммед Кудус, Майкл Антонио (Джордж Эрти, 75'), Джаррод Боуэн Лутон Таун: Томас Камински, Теден Менжи, Рис Бурк (Кали Вудроу, 87'), Росс Баркли (Jordan Clark, 39'), Альберт Самби Локонга, Фред Оньединма (Чидози Огбене, 73'), Тахит Чон, Карлтон Моррис, Elijah Adebayo, Alfie Doughty (Люк Берри, 87'), Gabriel Osho Предупреждения: Росс Баркли (10'), Эмерсон (52'), Рис Бурк (79'), Карлтон Моррис (83')

После этого матча «Вест Хэм» занимает 9-е место в таблице АПЛ с 52 очками в активе. «Лутон» — на 18-й позиции (26 баллов).

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В параллельном матче «Ньюкасл» сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1).

Единственный гол в составе «сорок» забил Шон Лонгстафф на 45+5-й минуте. У «Брайтона» голом отметился Йоэл Велтман на 18-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ньюкасл — Брайтон энд Хоув Альбион 1:1 Голы: 0:1 Йоэл Велтман (18'), 1:1 Шон Лонгстафф (45 + 5') Ньюкасл: Мартин Дубравка, Тино Ливраменто, Эмиль Крафт, Дэниел Бёрн, Льюис Холл (Киран Триппьер, 90'), Шон Лонгстафф (Жоэлинтон, 69'), Бруно Гимарайнс, Эллиот Андерсон, Джейкоб Мёрфи (Мигель Альмирон, 69'), Александер Исак (Харви Льюис Барнс, 69'), Энтони Гордон Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Игор Жулио, Льюис Данк, Адам Уэбстер, Йоэл Велтман (Тарик Лампти, 40'), Факундо Буонанотте (Benicio Baker-Boaitey, 68'), Билли Гилмор (Карлос Балеба, 87'), Паскаль Грос, Дэнни Уэлбек, Саймон Адингра (Оделуга Оффиа, 87'), Хулио Энсисо (Якуб Модер, 68') Предупреждения: Билли Гилмор (45 + 4'), Хулио Энсисо (54'), Дэнни Уэлбек (77'), Льюис Холл (80'), Харви Льюис Барнс (89'), Мигель Альмирон (90 + 4'), Benicio Baker-Boaitey (90 + 5')

«Ньюкасл» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 57-ю баллами в копилке. «Брайтон» — на 10-й строчке (48).