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    Клопп отреагировал на интерес «Барселоны» к Нуньесу

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий по поводу того, что в форварде команды Дарвине Нуньесе заинтересована «Барселона».

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «У меня никаких предположений. Должно быть, это спекуляция из вне. Я ничего не знаю об этом.

    Да, Дарвин недоволен, когда упускает шансы. Во многих ситуациях ему просто не везёт, хотя он и делает всё правильно, но мяч по-прежнему не попадает в ворота. Для молодого футболиста это действительно тяжело.

    Его проблема в том, что он настолько хорош, что постоянно оказывается в таких ситуациях. Если он не будет хорош, у него не будет шансов», — приводит слова Клоппа BBC.

    В этом сезоне Нуньес провел 52 матча во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 13 ассистами.

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