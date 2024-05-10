Клопп отреагировал на интерес «Барселоны» к Нуньесу

Главный тренердал комментарий по поводу того, что в форварде командызаинтересована

«У меня никаких предположений. Должно быть, это спекуляция из вне. Я ничего не знаю об этом.

Да, Дарвин недоволен, когда упускает шансы. Во многих ситуациях ему просто не везёт, хотя он и делает всё правильно, но мяч по-прежнему не попадает в ворота. Для молодого футболиста это действительно тяжело.

Его проблема в том, что он настолько хорош, что постоянно оказывается в таких ситуациях. Если он не будет хорош, у него не будет шансов», — приводит слова Клоппа BBC.

В этом сезоне Нуньес провел 52 матча во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 13 ассистами.