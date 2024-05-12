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    «Ювентус» ушел от поражения в матче с «Салернитаной»

    «Ювентус» — «Салернитана»: счет матча 1:1 (0:1), обзор голов

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    В матче 36-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» на своем поле неожиданно проиграл «Салернитане» со счетом 0:1.

    Адриен Рабьо
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    Адриен Рабьо

    Первый мяч на 27-й минуте встречи забил 22-летний защитник гостей Никколо Пьероцци. Для него он стал первым в Серии А.

    «Ювентус» смог отыграться в самом конце после точного удара Адриена Рабьо.

    Футбол. Италия. Серия А
    Ювентус — Салернитана 1:1
    Голы: 0:1 Никколо Пьероцци (27'), 1:1 Адриен Рабьо (90 + 1') Ювентус: Войцех Щенсны, Федерико Гатти, Бремер, Даниэле Ругани (Кенан Йылдыз, 77'), Андреа Камбьязо, Уэстон Маккенни (Фабио Миретти, 46'), Мануэль Локателли, Адриен Рабьо, Филип Костич (Сэмюэл Айлинг Джуниор, 46'), Душан Влахович (Аркадиуш Милик, 77'), Мойзе Кин (Федерико Кьеза, 46') Салернитана: Винченцо Фьорилло, Алессандро Дзаноли (Triantafyllos Pasalidis, 90'), Лоренцо Пирола, Федерико Фасио, Никколо Пьероцци, Эмануэл Вигнато (Матеуш Леговский, 65'), Лассана Кулибали, Тома Башич, Саломон Самбья (Marco Pellegrino, 90'), Лум Чауна, Chukwubuikem Ikwuemesi (Григорис Кастанос, 73') Предупреждения: Душан Влахович (22'), Адриен Рабьо (25'), Алессандро Дзаноли (68'), Саломон Самбья (85'), Винченцо Фьорилло (88'), Triantafyllos Pasalidis (90 + 4'), Тома Башич (90 + 7')

    Календарь и таблица Серии А

    В 37-м туре «Ювентус» поедет в гости к «Болонье», а «Салернитана» примет «Верону».

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