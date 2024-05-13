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    У Циципаса будут проблемы в матче с Норри?

    Циципас — Норри. Ставка (к. 1.85) и прогноз на «Мастерс» в Риме 13 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Циципас — Норри
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против британца Кэмерона Норри в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 13 мая, начало — в 13:30 мск. Циципас — Норри: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Циципас

    Стефанос начал турнир с волевой победы над Яном-Леннардом Штруффом — 6:7, 6:4, 6:4.

    Матч получился тяжелейшим и максимально нервным. Грек сразу отдал гейм на своей подаче, после чего расколотил ракеткой небольшую рекламную конструкцию.

    Удивительно, конечно, что этот эмоциональный всплеск случился сразу после начала матча.

    Циципас в итоге совершил камбэк, но позже признался, что «не понимал, что делал на корте до середины второго сета, чувствовал себя потерянным».

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    В общем, результатом доволен, а игрой — нет. Но также надо понимать, что ему противостоял действительно очень сложный соперник.

    Норри

    Кэмерону тоже пришлось понервничать немного в предыдущем раунде. Британец одержал победу над Хауме Муньяром — 6:3, 1:6, 6:3.

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    • На «Мастерсе» в Мадриде британский теннисист после победы над бразильцем Жоау Фонсекой проиграл Касперу Рууду (2:6, 4:6).

    В Барселоне Норри дошел до четвертьфинала, где проиграл аргентинцу Томасу Этчеверри на двух тай-брейках.

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    Лучшим результатом Норри на грунте в этом году пока остается выход в полуфинал турнира в Рио-де-Жанейро.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.23, победу Норри букмекеры предлагают за 4.20.

    Прогноз: британец, как известно, любит играть на грунте, поэтому можно предположить, что Стефаноса ждет еще один нервный матч. В отличие от турниров в Монте-Карло и Барселоне, сейчас у грека явно бушуют эмоции, которые редко приносят пользу.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.85.

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    Циципас — Норри. Грек Стефанос Циципас сыграет против британца Кэмерона Норри в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 13 мая, начало — в 13:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Циципас — Норри с коэффициентом 1.85.
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