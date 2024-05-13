Циципас
Стефанос начал турнир с волевой победы над Яном-Леннардом Штруффом — 6:7, 6:4, 6:4.
Матч получился тяжелейшим и максимально нервным. Грек сразу отдал гейм на своей подаче, после чего расколотил ракеткой небольшую рекламную конструкцию.
Удивительно, конечно, что этот эмоциональный всплеск случился сразу после начала матча.
Циципас в итоге совершил камбэк, но позже признался, что «не понимал, что делал на корте до середины второго сета, чувствовал себя потерянным».
В общем, результатом доволен, а игрой — нет. Но также надо понимать, что ему противостоял действительно очень сложный соперник.
Норри
Кэмерону тоже пришлось понервничать немного в предыдущем раунде. Британец одержал победу над Хауме Муньяром — 6:3, 1:6, 6:3.
На «Мастерсе» в Мадриде британский теннисист после победы над бразильцем Жоау Фонсекой проиграл Касперу Рууду (2:6, 4:6).
В Барселоне Норри дошел до четвертьфинала, где проиграл аргентинцу Томасу Этчеверри на двух тай-брейках.
Лучшим результатом Норри на грунте в этом году пока остается выход в полуфинал турнира в Рио-де-Жанейро.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.23, победу Норри букмекеры предлагают за 4.20.
Прогноз: британец, как известно, любит играть на грунте, поэтому можно предположить, что Стефаноса ждет еще один нервный матч. В отличие от турниров в Монте-Карло и Барселоне, сейчас у грека явно бушуют эмоции, которые редко приносят пользу.
- 1.88Мюллер — Рублев: прогноз и ставкаЗавтра в 14:00
- 1.92Оже-Альяссим — Де Минор: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 1.88Зверев — Дардери: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.85.