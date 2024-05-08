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    Президент «ПСЖ» гневно отреагировал на вопрос о возможной отставке Луиса Энрике

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    Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелайфи разозлился, когда его спросили, останется ли Луис Энрике главным тренером команды.

    Нассер Аль-Хелайфи
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    Нассер Аль-Хелайфи

    Во вторник «ПСЖ» проиграл на своем поле дортмундской «Боруссии» (0:1) и не смог выйти в финал Лиги чемпионов.

    «Это что еще за вопрос? Ну правда! Ты понимаешь футбол? (обращается к журналисту — прим.)

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    • Мы строим что-то на будущее, продолжаем преследовать свою цель. У нас самая молодая команда в Европе — будущее принадлежит нам», — приводит слова Аль-Хелайфи RMC Sport.

    Напомним, Луис Энрике возглавил «ПСЖ» перед началом текущего сезона. Под руководством испанского специалиста парижский клуб досрочно стал победителем чемпионата Франции.

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