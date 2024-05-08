Президент «ПСЖ» гневно отреагировал на вопрос о возможной отставке Луиса Энрике

Президент «Пари Сен-Жермен»разозлился, когда его спросили, останется лиглавным тренером команды.

Во вторник «ПСЖ» проиграл на своем поле дортмундской «Боруссии» (0:1) и не смог выйти в финал Лиги чемпионов.

«Это что еще за вопрос? Ну правда! Ты понимаешь футбол? (обращается к журналисту — прим.)

Мы строим что-то на будущее, продолжаем преследовать свою цель. У нас самая молодая команда в Европе — будущее принадлежит нам», — приводит слова Аль-Хелайфи RMC Sport.

Напомним, Луис Энрике возглавил «ПСЖ» перед началом текущего сезона. Под руководством испанского специалиста парижский клуб досрочно стал победителем чемпионата Франции.