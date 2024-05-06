Беллингем: Мой отец всегда носил дома футболку «Реала»

Полузащитникрассказал о ценностях мадридского клуба.

«Здесь, в клубе, вы учитесь узнавать легенд прошлого. Ценности и идентичность клуба построены на этих легендах, которые столько раз носили эту эмблему. Важно следовать их наследию и ценностям, и именно это я и пытаюсь сделать.

Мой отец всегда носил дома футболку мадридского "Реала" с фамилией Зидана и пятым номером на спине. Это забавно, можно сказать, круг замкнулся. Теперь я ношу пятый номер», — приводит слова Беллингема Madrid Universal.

Ранее англичанин высказался о переходе в «Реал», который состоялся летом 2023-го года. «Королевский» клуб заплатил дортмудской «Боруссии» 103 млн. евро.

В нынешнем сезоне Беллингем провел 26 матчей за «Реал» в Примере, забил 18 голов и сделал 4 голевые передачи.