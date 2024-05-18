18 мая в 34-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Байер» и «Аугсбург». Начало игры — в 16:30 мск. «Байер» — «Аугсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Байер»

Турнирное положение: «Байер» проводит исторический сезон. Команда не только досрочно завоевала золотые медали, но еще и ни разу не проиграла.

Безусловно, «фармацевты» постараются сохранить цифру «0» в графе поражения. Шансы очень высокие.

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Последние матчи: В мае «Байер» провел четыре матча и одержал три победы. Не удалось обыграть только «Рому» (2:2) в ответном поединке 1/2 финала Лиги Европы.

Ранее леверкузенцы в гостях встречались с «Бохумом». Команда Хаби Алонсо уничтожила соперника, забив пять безответных голов.

Не сыграют: Вирц (травма).

Состояние команды: «Байер» может выиграть сразу три турнира. Победа в Бундеслиге уже одержана. Осталось завоевать трофеи в Кубке Германии и Лиге Европы.

На своем поле «Байер» из последних десяти матчей выиграл восемь. Вряд ли у «Аугсбурга» есть какие-то шансы на успех в Леверкузене.

Букмекеры не сомневаются в очередной победе «Байера». Команда постарается завершить сезон на мажорной ноте.

«Аугсбург»

Турнирное положение: «Аугсбург» располагается в топ-10. На данный момент в активе команды 39 очков по итогам 33 встреч.

У «Аугсбурга» 10 побед, 9 ничьих и 14 поражений. Клуб забил 49 голов и пропустил 58 мячей.

Все прогнозы на Бундеслигу

Последние матчи: «Аугсбург» кошмарно играет с 19 апреля. Команда проигрывает матч за матчем.

Ранее «Аугсбург» уступил в четырех встречах кряду. Клуб не набрал очков в поединках с «Айнтрахтом», «Вердером», дортмундской «Боруссией» и «Штутгартом».

Не сыграют: Енсен, Гумны, Дамен, Мбабу, Реджбечай, Фрамбергер (травмы). Оксфорд (дисквалификация).

Состояние команды: «Аугсбург» просто доигрывает текущий сезон. Никаких серьезных задач перед клубом не стоит.

В последних матчах «Аугсбург» перестал набирать очки. В Леверкузене будет очень сложно. Скорее всего, «Аугсбург» продлит свою проигрышную серию.

В первом круге «Байер» победил в гостях со счетом 1:0.

Статистика для ставок

«Байер» до сих пор никому не проиграл в нынешнем сезоне

«Аугсбург» уступил в четырех предыдущих турах Бундеслиги

В первом круге «Байер» в гостях одолел соперника со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Байера» дают 1.30, а на «Аугсбург» — 8.80 , ничью букмекеры оценивают в 6.80.

Тотал меньше 2,5 идет за 3.82, а тотал больше 2,5 можно взять за 1.22.

Прогноз: «Байер» одержит еще одну победу. У хозяев не возникнет проблем. Леверкузенскую машину сейчас никто не может остановить.

Ставка: победа «Байера» с форой (-2) за 2.03.

Прогноз: Матч может оказаться очень результативным. Можно взять более рисковый вариант.

Ставка: тотал больше 4.5 за 2.35.