Байер
Аугсбург
«Байер»
Турнирное положение: «Байер» проводит исторический сезон. Команда не только досрочно завоевала золотые медали, но еще и ни разу не проиграла.
Безусловно, «фармацевты» постараются сохранить цифру «0» в графе поражения. Шансы очень высокие.
Байер — Аугсбург: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В мае «Байер» провел четыре матча и одержал три победы. Не удалось обыграть только «Рому» (2:2) в ответном поединке 1/2 финала Лиги Европы.
Ранее леверкузенцы в гостях встречались с «Бохумом». Команда Хаби Алонсо уничтожила соперника, забив пять безответных голов.
Не сыграют: Вирц (травма).
Состояние команды: «Байер» может выиграть сразу три турнира. Победа в Бундеслиге уже одержана. Осталось завоевать трофеи в Кубке Германии и Лиге Европы.
На своем поле «Байер» из последних десяти матчей выиграл восемь. Вряд ли у «Аугсбурга» есть какие-то шансы на успех в Леверкузене.
Букмекеры не сомневаются в очередной победе «Байера». Команда постарается завершить сезон на мажорной ноте.
«Аугсбург»
Турнирное положение: «Аугсбург» располагается в топ-10. На данный момент в активе команды 39 очков по итогам 33 встреч.
У «Аугсбурга» 10 побед, 9 ничьих и 14 поражений. Клуб забил 49 голов и пропустил 58 мячей.
Последние матчи: «Аугсбург» кошмарно играет с 19 апреля. Команда проигрывает матч за матчем.
Ранее «Аугсбург» уступил в четырех встречах кряду. Клуб не набрал очков в поединках с «Айнтрахтом», «Вердером», дортмундской «Боруссией» и «Штутгартом».
Не сыграют: Енсен, Гумны, Дамен, Мбабу, Реджбечай, Фрамбергер (травмы). Оксфорд (дисквалификация).
Состояние команды: «Аугсбург» просто доигрывает текущий сезон. Никаких серьезных задач перед клубом не стоит.
В последних матчах «Аугсбург» перестал набирать очки. В Леверкузене будет очень сложно. Скорее всего, «Аугсбург» продлит свою проигрышную серию.
В первом круге «Байер» победил в гостях со счетом 1:0.
Статистика для ставок
- «Байер» до сих пор никому не проиграл в нынешнем сезоне
- «Аугсбург» уступил в четырех предыдущих турах Бундеслиги
- В первом круге «Байер» в гостях одолел соперника со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Байера» дают 1.30, а на «Аугсбург» — 8.80 , ничью букмекеры оценивают в 6.80.
Тотал меньше 2,5 идет за 3.82, а тотал больше 2,5 можно взять за 1.22.
- 1.75Фиорентина — Наполи: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: «Байер» одержит еще одну победу. У хозяев не возникнет проблем. Леверкузенскую машину сейчас никто не может остановить.
Ставка: победа «Байера» с форой (-2) за 2.03.
Прогноз: Матч может оказаться очень результативным. Можно взять более рисковый вариант.
Ставка: тотал больше 4.5 за 2.35.