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    «Байер» — «Аугсбург». Ставка (к. 2.35) и прогноз на чемпионат Германии 18 мая 2024 года

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    «Байер»
    18 мая в 34-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Байер» и «Аугсбург». Начало игры — в 16:30 мск. «Байер» — «Аугсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 18 Мая 2024 года

    Байер

  • Леверкузен
    •  Байер 16:30 Аугсбург

    Аугсбург

  • Аугсбург
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    «Байер»

    Турнирное положение: «Байер» проводит исторический сезон. Команда не только досрочно завоевала золотые медали, но еще и ни разу не проиграла.

    Безусловно, «фармацевты» постараются сохранить цифру «0» в графе поражения. Шансы очень высокие.

    Байер — Аугсбург: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В мае «Байер» провел четыре матча и одержал три победы. Не удалось обыграть только «Рому» (2:2) в ответном поединке 1/2 финала Лиги Европы.

    Ранее леверкузенцы в гостях встречались с «Бохумом». Команда Хаби Алонсо уничтожила соперника, забив пять безответных голов.

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  • Сегодня

    • Не сыграют: Вирц (травма).

    Состояние команды: «Байер» может выиграть сразу три турнира. Победа в Бундеслиге уже одержана. Осталось завоевать трофеи в Кубке Германии и Лиге Европы.

    На своем поле «Байер» из последних десяти матчей выиграл восемь. Вряд ли у «Аугсбурга» есть какие-то шансы на успех в Леверкузене.

    Букмекеры не сомневаются в очередной победе «Байера». Команда постарается завершить сезон на мажорной ноте.

    «Аугсбург»

    Турнирное положение: «Аугсбург» располагается в топ-10. На данный момент в активе команды 39 очков по итогам 33 встреч.

    У «Аугсбурга» 10 побед, 9 ничьих и 14 поражений. Клуб забил 49 голов и пропустил 58 мячей.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Последние матчи: «Аугсбург» кошмарно играет с 19 апреля. Команда проигрывает матч за матчем.

    Ранее «Аугсбург» уступил в четырех встречах кряду. Клуб не набрал очков в поединках с «Айнтрахтом», «Вердером», дортмундской «Боруссией» и «Штутгартом».

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    Не сыграют: Енсен, Гумны, Дамен, Мбабу, Реджбечай, Фрамбергер (травмы). Оксфорд (дисквалификация).

    Состояние команды: «Аугсбург» просто доигрывает текущий сезон. Никаких серьезных задач перед клубом не стоит.

    В последних матчах «Аугсбург» перестал набирать очки. В Леверкузене будет очень сложно. Скорее всего, «Аугсбург» продлит свою проигрышную серию.

    В первом круге «Байер» победил в гостях со счетом 1:0.

    Статистика для ставок

    • «Байер» до сих пор никому не проиграл в нынешнем сезоне

    • «Аугсбург» уступил в четырех предыдущих турах Бундеслиги

    • В первом круге «Байер» в гостях одолел соперника со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Байера» дают 1.30, а на «Аугсбург» — 8.80 , ничью букмекеры оценивают в 6.80.

    Тотал меньше 2,5 идет за 3.82, а тотал больше 2,5 можно взять за 1.22.

    Прогноз: «Байер» одержит еще одну победу. У хозяев не возникнет проблем. Леверкузенскую машину сейчас никто не может остановить.

    Ставка: победа «Байера» с форой (-2) за 2.03.

    Прогноз: Матч может оказаться очень результативным. Можно взять более рисковый вариант.

    Ставка: тотал больше 4.5 за 2.35.

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    «Байер» — «Аугсбург». 18 мая в 34-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Байер» и «Аугсбург». Начало игры — в 16:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Байер» — «Аугсбург» с коэффициентом 2.03.
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