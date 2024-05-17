На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Фиорентина» — «Наполи»

Футбол. Италия. Серия А

«Фиалки» продолжают борьбу за еврокубки на следующий сезон. Этот чемпионат для «Фиорентины» получился не такой яркий, как предыдущие, хотя по составу команда ничем не уступает многим грандам.

Уже известно, что команду по окончании сезона покинет главный тренер Винченцо Итальяно, работавший с командой на протяжении нескольких сезонов. Это будет его последняя игра во главе «Фиорентины».

Все прогнозы на Серию А

Неаполитанцы очень неудачно сыграли в последнем туре, уступив «Болонье» на своем поле со счетом 0:2. Этим результатом они серьезно осложнили себе попадание в еврокубки на следующий сезон.

Прямым конкурентом для «Наполи» является как раз «Фиорентина», которая располагается выше в таблице Серии А. Почти все лидеры команды (Осимхен, Кварацхелия) восстановились, поэтому в поражение «Наполи» не верится.

Ставка: «Наполи» не проиграет за 1,61.

«Палермо» — «Сампдория»

Футбол. Италия. Серия В

Сицилийцы переживают противоречивый сезон. Команда очень ярко и результативно играла на старте и в середине чемпионата, много забивала, шла в числе лидеров, но затем наступил небольшой спад, и команда постепенно стала терять позиции в таблице.

В итоге был уволен Эудженио Корини, с которым были связаны все последние успехи команды. На его место пришел бывший игрок «Палермо» Мишель Миньяни, но результаты только ухудшились, и команда с трудом пробилась в плей-офф Серии В.

«Сампдория» напротив очень слабо стартовала в чемпионате, но постепенно главный тренер Андреа Пирло улучшал результаты, и команда превратилась в довольно грозную силу к концу сезона.

Этому способствовал опустевший лазарет и то, что футболисты усвоили специфический стиль игры при Андреа Пирло, где многое отводится индивидуальным действиям и игре в атаку. По составу «Сампдория» в разы мощнее «Палермо», там есть немало игроков с опытом выступления в ведущих клубах Серии А, поэтому уступить генуэцы не должны.

Ставка: «Сампдория» не проиграет за 1,60.

«Анже» — «Дюнкерк»

Футбол. Франция. Серия В

Команда Андре Дежо очень близка к возвращению в Лигу 1. Для этого ей надо сделать всего один шаг, обыграв в последнем туре чемпионате уже не мотивированный «Дюнкерк».

Сейчас «Анже» опережает в таблице «Сент-Этьен» на два очка. Состав у команды очень неплохой, многие игроки (Диони, Эль-Мелала, Каппель) остались в команде после вылета из элитного дивизиона, поэтому проблем возникнуть не должно.

В настоящее время «Дюнкерк» идет на 16-м месте в таблице Лиги 2 и на пять очков оторвался от зоны вылета, то есть команда сохранила себе прописку на следующий сезон в этом дивизионе.

В последнем туре команда сыграла на своем поле вничью с «Каном» (2:2). Уже в этом матче тренерский штаб выставил нескольких резервистов и молодых игроков. Скорее всего, они выйдут и в заключительном туре.

Ставка: «Анже» с форой -1 за 1,54.

Общий коэффициент — 3.97.