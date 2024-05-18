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    «Боруссия» Д — «Дармштадт». Прогноз (к. 2.25) на футбол, Бундеслига, 18 мая 2024 года

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    Никлас Фюллькруг
    В субботу, 18 мая, в заключительном, 34-м туре немецкой Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд на своем поле примет «Дармштадт». Начало поединка запланировано на 16:30 по мск. «Боруссия» Д — «Дармштадт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 18 Мая 2024 года

    Боруссия Д

  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 16:30 Дармштадт 98

    Дармштадт 98

  • Германия. Бундеслига
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    «Боруссия» Дортмунд

    Турнирное положение: «Боруссия» Дортмунд занимает пятое место с 60 очками. В ее активе 64 забитых мячей, в пассиве — 43.

    Команда уже не имеет шансов ни подняться, ни опуститься в турнирной таблице, что, впрочем, не имеет для нее особого значения, ведь пятая строчка позволила ей выйти в Лигу чемпионов.

    Боруссия Д — Дармштадт 98: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: хозяева грядущей игры в последнем туре потерпели поражение. На чужом поле их разгромил «Майнц» (0:3).

    Эта неудача прервала серию победу «Шмелей» в три поединка, которые прошли в рамках чемпионата Германии и Лиги чемпионов.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Не сыграют: Алле, Дюранвиль, Бенсебайни — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах (в Бундеслиге и Лиге чемпионов) «Боруссия» Дортмунд трижды выиграла и один раз проиграла.

    Такие результаты не только позволили клубу обеспечить себе выступления в Лиге чемпионов следующего сезона, но и выйти в финал главного еврокубка текущей кампании.

    Фюллькруг и Мален — самые результативные игроки команды в Бундеслиге текущего сезона с 12 голами.

    «Дармштадт»

    Турнирное положение: «Дармштадт» занимает последнее, 18-е место с 17 очками. В его активе 30 забитых мячей, в пассиве — 82.

    Команда за тур до конца сезона на 13 очков отстает от зоны плей-офф за право остаться в элите, поэтому уже давно не имеет шансов на спасение.

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  • Сегодня

    • Последние матчи: гости грядущей игры в последнем туре потерпели поражение. На чужом поле их разгромил «Хоффенхайм» (0:6).

    Эта неудача стала третьей кряду в поединках, которые пришлись на немецкое первенство.

    Не сыграют: Нюрнбергер, Польтер, Бадер, Ридель, Холланд, Маню и Хорнби — травмированы, дисквалифицирован — Мюллер.

    Состояние команды: в 27 последних матчах — официальных (в Бундеслиге) и товарищеских — «Дармштадт» выиграл лишь раз при 19 поражениях и семи ничьих.

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    Логично, что такие результаты говорят о фактической капитуляции коллектива, который уже готовится к выступлениям во второй Бундеслиге.

    Тим Скарке — самый результативный игрок команды в Бундеслиге текущего сезона с восемью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Дортмунда» забивала лишь одна команда

    • в трех из шести последних матчей «Дортмунд» не выиграл

    • в шести последних матчей «Дармштадта» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Дортмунд — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.16. Ничья — в 8.50, победа «Дармштадта» — в 14.00.

    ТМ 2,5 считается куда менее вероятным раскладом, чем ТБ 2,5 — 4.15 и 1.23.

    Прогноз: в шести последних матчах гостей хотя бы одна команда не забивала. Так было и в трех последних выездных их матчах на выезде.

    При этом в трех из четырех последних поединков хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.25.

    Прогноз: менее рискованный прогноз, что забьет только одна команда, ведь в шести последних матчей «Дармштадта» и трех из четырех последних матчей «Дортмунда» было именно так.

    Ставка: забьет только одна команда за 2.20

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    «Боруссия» Д — «Дармштадт». В субботу, 18 мая, в заключительном, 34-м туре немецкой Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд на своем поле примет «Дармштадт». Начало поединка запланировано на 16:30 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Боруссия» Д — «Дармштадт» с коэффициентом 2.25.
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