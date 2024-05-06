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    Беллингем о переходе в «Реал»: Это лучшее, что когда-либо случалось со мной

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    Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем высказался о своем переходе в мадридский клуб летом 2023-го года.

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    «Реал Мадрид — это особенный клуб. Подписание контракта с этим клубом — лучшее, что когда-либо случалось со мной. Это главное событие в моей жизни в 2023 году.

    Я должен поблагодарить "Реал" за их интерес ко мне. Здесь много талантливых игроков, и для меня большая честь, что они решили, что я обладаю нужными качествами и характером, чтобы вписаться в команду.

    Когда мне позвонили из "Реала" и рассказали о плане и проекте на ближайшие несколько лет, они убедили меня. Мне даже не пришлось думать об этом», — приводит слова Беллингема Madrid Universal.

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    • В нынешнем сезоне полузащитник провел 26 матчей за «Реал» в Примере, забил 18 голов и сделал 4 голевых передачи. Летом 2023-го года Беллингем пополнил состав «сливочных», перейдя из дортмундской «Боруссии» за 103 млн. евро.

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