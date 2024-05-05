Постекоглу: Сегодня хотя бы старались быть той командой, которой хотим быть

Главный тренерподвел итог матча против(2:4).

«Наши последние два выездных матча с "Ньюкаслом" и "Челси" были не самыми лучшими, не только по игре, но и по результатам. По крайней мере, сегодня мне показалось, что мы были более похожи на самих себя и хотя бы старались быть той командой, которой хотим быть.

Думаю, в первом тайме мы действительно играли хорошо, просто всякий раз, когда мы доходили до финальной трети, у нас ничего не получалось, и я думаю, что это позволило "Ливерпулю" почувствовать себя комфортно. Очевидно, что, забив два гола, они усложнили нам задачу, а во втором тайме они забили пару исключительных мячей.

Я все равно считаю, что в целом наш футбол был хорош, и, по крайней мере, в последние полчаса наша атака начала действовать чуть лучше и выглядела чуть опаснее. Забили пару голов, создали еще пару моментов. Конечно, обидно проигрывать, но, по крайней мере, сегодня я могу сказать, что мы были больше похожи на самих себя.

Я думал, что до этого мы играли очень хорошо под давлением, пытаясь разыгрывать от ворот, но всякий раз, когда мы оказывались у чужих ворот, из этого ничего не выходило, а когда это происходит, соперник чувствует себя комфортно. Если бы мы смогли создать хотя бы пару голевых возможностей для себя, это, возможно, немного отбросило бы "Ливерпуль" назад.

Оборона? Некоторые моменты тоже были не очень хороши, но здесь, дома, они выглядят явно сильнее. Мы заплатили цену за ошибки, которые допустили, на таком уровне за это наказывают. В целом, наша оборонительная работа в плане прессинга была намного лучше, чем в середине недели», — приводит сова Постекоглу BBC.

После этого матча «Ливерпуль» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 78 очками в активе. «Тоттенхэм» — на 5-й позиции (60).