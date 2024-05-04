Янбаев: «Локомотив» образца прошлого сезона нравился больше

Бывший футболист «Локомотива» и сборной Россииподелился впечатлениями от игры своего бывшего клуба и вспомнил игровую карьеру под руководством Юрия Семина.

«Когда Галактионов только пришёл, все перестроил, начал играть в атаку — мне это очень импонировало. Что случилось сейчас? Возможно, давит руководство. Хотя руководство все время заявляет о доверии тренеру.

Но, в прошлом году, честно вам скажу, мне "Локомотив" нравился больше. Тот же Дзюба тогда, когда все в очередной раз списали его со счетов, в "Локомотиве" заиграл.

Юрий Палыч Сёмин. Пока я играл за клуб он два раза возвращался в команду и оба раза легендарно. Помню, как в 2009 году он сменил у нас Рашида Рахимова. Мы шли в самом низу таблицы, а как только Семин пришел сразу прыгнули на 4-е место и попали в еврокубки. С "Зенитом" набрали равное количество очков, но по личным встречам и по голам Юрий Палыч просил переигровку с ними сыграть.

Потому что 3-е место тогда давало Лигу чемпионов. И "Зенит" попал в квалификацию, а мы попали в Лигу Европы. Потом он пришёл в 2016 году, в последний мой сезон, сменив Игоря Черевченко. Мы выиграли Кубок России и я ушёл в "Краснодар". Получается Сёмин приглашал меня один раз как президент клуба, и два раза как главный тренер. Что ещё сказать? Все и так знают, что он великий российский тренер.

При Юрии Палыче "Локомотив" был как семья и при нем всегда были результаты. Семин человек строгий, но справедливый. Само главное, он честный. Для него не было авторитетов. Того же Питера Одемвингие Юрий Палыч взял и спокойно отправил в дубль за излишнюю конфликтность.

При нем дебютировали Магомед Оздоев и Тарас Бурлак. Только при Семине Ян Дюрица мог сесть на замену, а Бурлак играть. За это Юрия Палыча все и любили. Все чувствовали, что он всегда за команду. На поле никто ножку не убирал, все работали!», — рассказал Янбаев.

Полное интервью Livesport.Ru с защитником можно прочитать здесь.