Пиоли о возможном продолжении карьеры в «Наполи»: Вы долго ждали, подождите еще немного

Главный тренервысказался о возможном продолжении тренерской карьеры в

«Никаких мыслей, кроме следующих четырёх игр. В конце сезона я встречусь с менеджментом клуба и мы посмотрим, что делать.

Вы долго ждали, подождите ещё немного, чтобы поговорить о моём будущем, работа не закончена. Можете писать, я не могу контролировать слухи и даже не хочу контролировать то, что вы там распространяете.

На самом деле у меня ещё один год контракта с "Миланом", и я не буду вести переговоры ни с каким другим клубом, пока у меня есть действующий договор» — приводит слова Пиоли Football Italia.

После 34-х туров «Милан» занимает 2-е место в таблице Серии А с 70-ю очками в активе.