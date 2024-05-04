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    Пиоли о возможном продолжении карьеры в «Наполи»: Вы долго ждали, подождите еще немного

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    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о возможном продолжении тренерской карьеры в «Наполи».

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    «Никаких мыслей, кроме следующих четырёх игр. В конце сезона я встречусь с менеджментом клуба и мы посмотрим, что делать.

    Вы долго ждали, подождите ещё немного, чтобы поговорить о моём будущем, работа не закончена. Можете писать, я не могу контролировать слухи и даже не хочу контролировать то, что вы там распространяете.

    На самом деле у меня ещё один год контракта с "Миланом", и я не буду вести переговоры ни с каким другим клубом, пока у меня есть действующий договор» — приводит слова Пиоли Football Italia.

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