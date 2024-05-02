Литвинов: От работы с Абаскалем остались только теплые воспоминания

Полузащитник «Спартака»признался, что ему нравилось играть под руководством

«С Абаскалем тепло попрощались. Работали долгий период времени, учитывая, что была череда смены тренеров.

За мою карьеру во взрослом футболе Гильермо — первый тренер, который отработал два года в "Спартаке". Только теплые воспоминания от работы с ним.

Сказали друг другу огромное спасибо. Понятное дело, что это футбол и не бывает, чтобы всё гладко шло. Бывают хорошие и позитивные моменты, плохие и негативные. Только спасибо Абаскалю», — приводит слова Литвинова «Чемпионат».

После отставки Абаскаля временным тренером «Спартака» стал Владимир Слишкович. Под его руководством команда сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) и ЦСКА (0:0), а также разгромила «Ростов» (5:1) и одержала победы над «Локомотивом» (3:2) и «Динамо» (2:0).