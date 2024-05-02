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    Литвинов: От работы с Абаскалем остались только теплые воспоминания

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    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов признался, что ему нравилось играть под руководством Гильермо Абаскаля.

    Руслан Литвинов
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    Руслан Литвинов

    «С Абаскалем тепло попрощались. Работали долгий период времени, учитывая, что была череда смены тренеров.

    За мою карьеру во взрослом футболе Гильермо — первый тренер, который отработал два года в "Спартаке". Только теплые воспоминания от работы с ним.

    Сказали друг другу огромное спасибо. Понятное дело, что это футбол и не бывает, чтобы всё гладко шло. Бывают хорошие и позитивные моменты, плохие и негативные. Только спасибо Абаскалю», — приводит слова Литвинова «Чемпионат».

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    • После отставки Абаскаля временным тренером «Спартака» стал Владимир Слишкович. Под его руководством команда сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) и ЦСКА (0:0), а также разгромила «Ростов» (5:1) и одержала победы над «Локомотивом» (3:2) и «Динамо» (2:0).

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