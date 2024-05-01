Спортдиректор «Спартака» заявил, что Абаскаль покинул клуб по собственной инициативе

Спортивный директорответил на вопрос об увольнениис поста главного тренера «красно-белых».

«Почему тянули с отставкой Абаскаля? Я не считаю, что мы тянули. Мы приняли её тогда, когда стоило принять. Гильермо — хороший тренер. Было сложно принимать это решение. Сейчас мы работаем со Слишковичем.

Абаскаль сам попросил уйти? Да, это правда», — передает слова Амарала Чемпионат.

Напомним, что 14-го апреля пресс-служба «Спартака» объявила о расставании с Гильермо Абаскалем. Исполняющим обязанности главного тренера «красно-белых» назначен Владимир Слишкович. При этом специалисте «Спартак» провел 5 матчей, в которых трижды победил и дважды сыграл вничью.