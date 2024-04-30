Семин про Миранчука и Жемалетдинова: Два игрока, вокруг которых могла бы строиться команда

Бывший главный тренерсчитает, что руководству клуба стоит сохранить полузащитников команды

«Антон с точки зрения профессиональных качеств — лидер этой команды, как и Рифат Жемалетдинов. К тому же они оба воспитанники клуба.

Это два игрока, вокруг которых могла бы строиться команда. С ними команда будет сильнее», — цитирует Семина Sport24.

В нынешнем сезоне Миранчук провел 25 матчей за «Локомотив» в РПЛ, забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи. Жемалетдинов принял участие в 16-и встречах чемпионата России и отметился 5-ю забитыми мячами.