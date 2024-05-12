«Аталанта» на своем поле сыграет с «Ромой» в рамках 36-го тура чемпионата Италии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Начало — в 21:45 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Аталанта»

«Аталанта» находится на пятой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 60 очков в 34-х матчах. На счету команды 18 побед, 6 ничьих и 10 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 63:38.

Беспроигрышная серия «Аталанты» во всех турнирах составляет 6 матчей — 5 побед и одна ничья. В минувший четверг команда под руководством Джан Пьеро Гасперини вышла в финал Лиги Европы, разгромив в ответном матче 1/2 финала «Марсель» — 3:0 (общий счет 4:1).

«Аталанта» набрала максимум очков в 3-х последних матчах Серии А. Клуб из Бергамо одержал победы над «Монцей» (2:1), «Эмполи» (2:0) и «Салернитаной» (2:1).

«Рома»

Римский клуб идет на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 60 очков в 35-ти матчах. На счету «Ромы» 17 побед, 9 ничьих и 9 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 62:42.

В отличие от «Аталанты» римляне не смогли пробиться в финал Лиги Европы, проиграв по сумме двух встреч «Байеру». В прошедший четверг состоялся ответный матч 1/2 финала, в котором была зафиксирована ничья 2:2 (первый матч 0:2).

«Рома» набрала 5 очков в 3-х последних матчах Серии А. После победы над «Удинезе» (2:1) в доигровке матча 32-го тура римляне сыграли вничью с «Наполи» (2:2) и «Ювентусом» (1:1).

Личные встречи

В матче первого круга в Риме была зафиксирована ничья — 1:1. Всего в 10-ти последних встречах на счету «Аталанты» 5 побед, «Рома» оказалась сильнее в 2-х случаях и трижды команды не смогли выявить победителя.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аталанта» — «Рома» с коэффициентом 1.87.