«Факел» — «Урал»: счет матча 0:0, обзор

сыграл вничью с(0:0) в матче 28-го тура российской Премьер-лиги.

За весь матч «Факел» только 1 раз ударил по воротам соперника и 10 раз сфолил. «Урал» подал 2 угловых и также однажды угрожал воротам воронежцев.

Футбол. Россия. Премьер-лига Факел — Урал 0:0 Факел: Александр Беленов, Райан Сенхаджи, Сергей Божин, Игорь Юрганов, Игорь Калинин, Ильнур Альшин, Ираклий Квеквескири, Вячеслав Якимов, Роман Акбашев, Хызыр Аппаев, Евгений Марков Урал: Илья Помазун, Денис Кулаков, Силвие Бегич, Эмерсон, Итало, Андрей Егорычев, Даниэль Мишкич, Ибраима Сиссе, Игорь Дмитриев, Илья Ишков, Алексей Каштанов Предупреждения: Илья Ишков (12'), Райан Сенхаджи (66'), Эрик Бикфалви (84')

После этого матча «Факел» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 29-ю очками в активе. «Урал» — на 13-й позиции с тем же количеством баллов.

В следующем матче «Факел» сыграет против «Локомотива» 18-го мая, а команда Виктора Гончаренко 19-го мая встретится с «Оренбургом».