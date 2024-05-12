1-й таймМанчестер Юнайтед — АрсеналОнлайн
ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Юнайтед»«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Онлайн
  • 18:29
    • «Факел» и «Урал» разошлись миром в матче РПЛ
  • 18:20
    • «Зенит» победил в гостях ЦСКА и сравнял счет в полуфинальной серии
  • 17:58
    • «Сочи» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч РПЛ
  • 17:25
    • Джокович неожиданно проиграл Табило и завершил выступление на турнире в Риме
  • 16:58
    • Хачанов справился с Черундоло на турнире в Риме
    Все новости спорта

    «Факел» и «Урал» разошлись миром в матче РПЛ

    «Факел» — «Урал»: счет матча 0:0, обзор

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Факел Урал
    «Факел» сыграл вничью с «Уралом» (0:0) в матче 28-го тура российской Премьер-лиги.

    Виктор Гончаренко — главный тренер «Урала»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктор Гончаренко — главный тренер «Урала»

    За весь матч «Факел» только 1 раз ударил по воротам соперника и 10 раз сфолил. «Урал» подал 2 угловых и также однажды угрожал воротам воронежцев.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Факел — Урал 0:0
    Факел: Александр Беленов, Райан Сенхаджи, Сергей Божин, Игорь Юрганов, Игорь Калинин, Ильнур Альшин, Ираклий Квеквескири, Вячеслав Якимов, Роман Акбашев, Хызыр Аппаев, Евгений Марков Урал: Илья Помазун, Денис Кулаков, Силвие Бегич, Эмерсон, Итало, Андрей Егорычев, Даниэль Мишкич, Ибраима Сиссе, Игорь Дмитриев, Илья Ишков, Алексей Каштанов Предупреждения: Илья Ишков (12'), Райан Сенхаджи (66'), Эрик Бикфалви (84')

    После этого матча «Факел» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 29-ю очками в активе. «Урал» — на 13-й позиции с тем же количеством баллов.

    В следующем матче «Факел» сыграет против «Локомотива» 18-го мая, а команда Виктора Гончаренко 19-го мая встретится с «Оренбургом».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арcенал» устроит шоу на «Олд Траффорд»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
  • «Ювентус» разгромит «Салернитану»?
  • «Ювентус» — «Салернитана». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «ПСЖ» должен отреагировать на вылет из ЛЧ
  • «ПСЖ» — «Тулуза». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.72
  • Экспресс дня 12 мая
  • Сегодня в 19:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ювентус — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч ПСЖ — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Аталанта — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Барселона — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Монпелье — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры