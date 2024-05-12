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    «Сочи» забил 6 голов в ворота «Пари НН», у Сутормина — дубль

    «Сочи» — «Пари НН»: счет матча 6:1, обзор голов

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    «Сочи» разгромил «Пари НН» (6:1) в матче 28-го тура российской Премьер-лиги.

    «Сочи»
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    «Сочи»

    В 1-м тайме южане сумели забить 2 безответных гола. Отличились Кирилл Кравцов на 8-й минуте и Сауль Гуарирапа на 32-й минуте.

    Во 2-м отрезке «Сочи» продолжил забивать. Сначала защитник южан Марсело Алвес на 66-й минуте сделал счет разгромным — 3:0. Затем полузащитник хозяев Алексей Сутормин сделал дубль, забив свои голы на 74-й и 83-й минутах встречи.

    На 87-й минуте нападающий «Сочи» Никита Бурмистров забил 6-й гол своей команды. Спустя всего 2 минуты «Пари НН» все-таки смог забить гол престижа, отличился Зе Турбо.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Сочи — Пари НН 6:1
    Голы: 1:0 Кирилл Кравцов (8'), 2:0 Сауль Гуарирапа (32'), 3:0 Марсело Алвес (66'), 4:0 Алексей Сутормин (74'), 5:0 Алексей Сутормин (83'), 6:0 Никита Бурмистров (87'), 6:1 Зе Турбо (89') Сочи: Максим Рудаков, Аттият-Алла Яхья, Марсело Алвес, Ванья Дркушич, Артём Макарчук, Кирилл Кравцов, Игнасио Сааведра, Александар Юкич, Сауль Гуарирапа, Miguel, Cordova S. Пари НН: Артур Нигматуллин, Кирилл Глущенков, Никита Каккоев, Виктор Александров, Дмитрий Стоцкий, Маттео Стаматов, Николай Калинский, Александр Трошечкин, Константин Кучаев, Никита Ермаков, Kutateladze N. Предупреждения: Виктор Александров (64'), Кирилл Кравцов (84')

    После этого матча «Сочи» занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ с 23 очками в активе. «Пари НН» — на 12-й позиции (29 баллов).

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