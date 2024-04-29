Геркус: Не вижу сумасшедшей динамики при Галактионове

Бывший президент «Локомотива»оценил работуна посту главного тренера железнодорожников.

«Какие перспективы у Галактионова в "Локомотиве"? Тут многое зависит от амбиций руководителей, от выполнения задачи. Теоретически шансы на третье место у "Локо" еще не потеряны. Я бы не торопился с выводами по Галактионову. При этом какой-то сумасшедшей динамики при нем не увидел. Не могу сказать, что команда как-то меняется в лучшую сторону.

Игроки вытаскивают многие матчи в концовках. Далеко на этом, наверное, не уедешь, но тем не менее характер у "Локо" просматривается. Это говорит о неплохом контакте между наставником и подопечными. А вот по тактике... Не знаю. Главный критерий все-таки результат», — сказал Геркус «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

«Локомотив» после 26 туров набрал 41 очко и занимает пятое место в таблице РПЛ.