Роберто Фернандес об игре «Динамо»: Мы на правильном пути, потихоньку выбираемся

Защитникназвал причины удачной игры «бело-голубых» в последних матчах российской Премьер-лиги.

«Это футбол, и здесь бывает такое, что у команды есть белая полоса, а есть и чёрная. Мы хорошо начали сезон, играли неплохо.

Но после перерыва, к сожалению, был не лучший отрезок. Проиграли три игры подряд. Сейчас потихоньку выбираемся — мы на правильном пути», — сказал Роберто Фернандес Чемпионату.

Напомним, что 28-го апреля «Динамо» обыграло «Зенит» (1:0) в матче 26-го тура российской Премьер-лиги. После этого матча «бело-голубые» занимают 3-е место в таблице чемпионата России с 47-ю очками в активе.