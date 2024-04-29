Роберто Фернандес об игре «Динамо»: Мы на правильном пути, потихоньку выбираемся

Роберто Фернандес Фото: globallookpress.com
«Это футбол, и здесь бывает такое, что у команды есть белая полоса, а есть и чёрная. Мы хорошо начали сезон, играли неплохо.
Но после перерыва, к сожалению, был не лучший отрезок. Проиграли три игры подряд. Сейчас потихоньку выбираемся — мы на правильном пути», — сказал Роберто Фернандес Чемпионату.
Напомним, что 28-го апреля «Динамо» обыграло «Зенит» (1:0) в матче 26-го тура российской Премьер-лиги. После этого матча «бело-голубые» занимают 3-е место в таблице чемпионата России с 47-ю очками в активе.