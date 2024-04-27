начнут матч в 13:00 в украинской Премьер-лиге, 27.04.2024.

Последний матч: «Черноморец Од» — «Минай» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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