«Милан» может пригласить Лопетеги

Экс-наставник сборной Испаниивходит в числе основных кандидатов на заменуна посту главного тренера «Милана». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport

По информации издания, клуб в вопросе о замене Пиоли среди всех кандидатов в своём шорт-листе склоняется к варианту с назначением именно Лопетеги.

Отмечается, что сам испанский специалист имеет предложение от английского «Вест Хэма», однако больше заинтересован в работе в «Милане». При этом стороны пока не достигли соглашения относительно условий работы.

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57-летний Лопетеги за свою тренерскую карьеру успел поработать в ряде испанских команд, включая национальную команду страны, мадридский «Реал» и «Севилью», а также в португальском «Порту». Последним местом работы тренера был английский «Вулверхэмптон».