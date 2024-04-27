Булыкин: Игра «Динамо» — «Зенит» будет определяющей и для «Краснодара»

Экс-нападающийвысказался о предстоящем матче междув рамках 26-го тура российской Премьер-лиги.

«Игра "Динамо" — "Зенит" будет определяющей и для "Краснодара". Все рядом в таблице, все бьются за призовые места, и даже "Динамо" ещё может поконкурировать за чемпионство.

Можно назвать эту игру центральным матчем тура, после которого станет понятно, кто где окажется. "Краснодар" играет в гостях с "Крыльями", и ему тоже будет непросто. Важные и интересные матчи», — сказал Булыкин Чемпионату.

Матч между «Динамо» и «Зенитом» состоится завтра, 28-го апреля в 19:15 мск. После 25-и туров в РПЛ «бело-голубые» занимают 3-е место в таблице с 44 очками в активе, а «Зенит» располагается на 1-й позиции с 50-ю баллами.