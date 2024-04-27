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    Президент «Барселоны» обратился c просьбой к фанатам команды

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    Жоан Лапорта, президент «Барселоны», прокомментировал решение оставить Хави во главе команды.

    Жоан Лапорта
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    Жоан Лапорта

    «Некоторые изменения будут и мы должны улучшиться. Это хорошая новость и стабильность — это правило успешных проектов, особенно в этом случае. Когда мы анализируем ситуацию, наш тренер всегда думает о лучшем для Барселоны. У нас есть команда с очень молодыми игроками и ей нужна эта стабильность. Хави является эталоном для молодёжи, и мы видим это каждый день.

    Совет директоров единогласно поддержал это решение. Все присутствовавшие на заседании и беседующие с Хави впоследствии поздравили его с этим решением.

    Суперкубок и Ла Лига обладают исключительной ценностью, но сейчас очень тяжёлое время. В этом году мы не добились наших целей, но это консолидирует проект, который будет более выигрышным в будущем. Я прошу болельщиков поверить в этот проект, потому что нас ждёт успех», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Ранее в «Барселоне» объявили, что главный тренер каталонцев Хави останется в команде и продлит контракт с клубом. В январе специалист объявил о своём досрочном уходе с поста главного тренера каталонской команды.

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